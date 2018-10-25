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С 1 ноября подорожают сигареты и появятся в продаже новые марки. Ценник поднимает и новый импортер

26.10.2018 12:52 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 ноября подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в МНС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, с 1 ноября поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, Премьер QS подорожают до 1 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue — до 2,2 рубля, Rothmans Demi Click Purple — до 1,95 рубля.

В продаже также появятся MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, Я ПРЕМЬЕР MS
(стоимость по 1 рублю), NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS (1,14 рубля).

Поднимутся также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Корона слим подорожают до 1,18 рубля, Корона стил ь, Корона элит — до 1,04 рубля, Форт и Форт 7 — до 1,07 рубля, LD Red, LD Blue, Monte Carlo Azure — до 2,2 рубля, LD Club Loung, LD Club Lounge Blanche, LD Impulse Compact — до 2,15 рубля, Monte Carlo Compact Blue — до 1,85 рубля.

Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Так, WINSTON XS PURPLE IMPULSE подорожают до 2,7 рубля, L&M MOTION, L&M COMPACT (Синий) — до 2,05 рубля, L&M BLUE LABEL (Синий) — до 2,2 рубля.

Кроме того, поднимет цены компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая стала вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.

Напомним, «ЭНЕРГО-ОИЛ» вышла на табачный рынок в июне этого года. С 1 ноября на все сигареты этой компании вырастут цены. Так, L&M MOTION, L&M COMPACT (Синий) будут стоить с ноября 2,05 рубля, L&M BLUE LABEL (Синий) — 2,2 рубля, PARLIAMENT NIGHT BLUE, PARLIAMENT AQUA BLUE — 3,3 рубля, MARLBORO RED, Marlboro Gold — 3 рубля.

В тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 ноября. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
 
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В Беларуси с 1 ноября подорожают некотрые марки сигарет. Об этом сообщили в МНС.
 
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