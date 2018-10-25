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Россельхознадзор назвал преждевременным заявление Минска о снятии ограничений на поставки молока

26.10.2018 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор назвал преждевременным заявление Минска о снятии ограничений на поставки молока

фото: tks.ru

Представитель российского ведомства прокомментировала недавнее заявление главы Минсельхозпрода Леонида Зайца о том, что в ноябре Беларусь ожидает полной отмены запрета на поставки отечественного молока в Россию.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 26 октября в беседе с журналистами подчеркнула, что считает заявления Беларуси поспешными. "Такие высказывания являются крайне преждевременными", - цитирует Мелано агентство ТАСС.

По словам представителя Россельхознадзора, страны действуют в рамках дорожной карты по снятию ограничений, которая была подписана в июне этого года – вскоре после того, как Россия ввела запрет на поставки молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л.

Мелано отметила «определенные успехи» в реализации дорожной карты, однако подчеркнула, что проблема безопасности белорусской продукции не решена. Кроме того, по словам Мелано, выявляются несоответствия при сверке тоннажа продукции, производимой белорусскими предприятиями, и объемов поставок, которые эти предприятия производят в Россию.

Напомним, что после принятия программы по снятию ограничений санкции были сняты с семи предприятий из Беларуси. Однако руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил, что Россия пока не планирует полностью открывать рынок для белорусских молочников.

Александр Лукашенко, выступая на недавнем форуме регионов России и Беларуси в Могилевеназвал сотрудничество в агропромышленном секторе "наиболее чувствительным" вопросом в отношениях между странами

 
Теги: Могилев
 
 
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Представитель российского ведомства прокомментировала недавнее заявление главы Минсельхозпрода Леонида Зайца о том, что в ноябре Беларусь ожидает полной отмены...
 
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