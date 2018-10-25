Инклюзия и инновации: в Минске при поддержке velcom проходит форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы»

Второй Международный форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы» проходит 26 октября в мультимедийном пресс-центре «Sputnik Беларусь». Представители общественных организаций из Беларуси, России, Грузии, Казахстана и стран Евросоюза встретились, чтобы обсудить мировой опыт успешной интеграции в общество детей с аутизмом при помощи корректирующего обучения и театротерапии. Организатором форума выступил Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр «i» при поддержке компании velcom.

Сегодня одним из самых популярных и эффективных способов включения детей и взрослых с особенностями развития в социальные процессы стал театр. Представить и объединить лучшие международные практики формирования инклюзивного общества через искусство – главная цель форума «Театр и аутизм. Вопросы и ответы».

Мероприятие уже второй год подряд становится площадкой, где специалисты, авторы инновационных методик и родители обмениваются практическим опытом в создании эффективной инклюзивной среды. В числе спикеров – директор и художественный руководитель шведской организации ShareMusic & Performing Arts (Швеция) София Александерссон, художественный руководитель театра KAZOU (Нидерланды) Ханс Салеминк, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» (Беларусь) Ирина Киселева, представители экспериментального театрального проекта «Квартира» (Россия), а также студенты, родители, педагоги, представители государственной системы образования, здравоохранения, общественных объединений и организаций, занимающихся созданием и развитием инклюзивных программ.

В центре внимания экспертов – поиск новых средств выражения в инклюзивном театре, важность творчества в инклюзивном сообществе, основные направления развития инклюзивного сценического искусства. О театре как модели инклюзивного сообщества и его влиянии на формирование общественного мнения рассказала художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» Ирина Киселева: «С 2016 года мы работаем над воплощением в жизнь идеи создания в Беларуси общества равных возможностей. Сегодня Семейный инклюзив-театр «і» – это не только полноценный театральный коллектив с пятью профессиональными постановками за плечами, но и дружная семья. У нас занимаются 99 ребят, в их числе – 29 студийцев с аутизмом. В основном актерском составе театра – 36 человек, они помогают ребятам с особенностями, которые хотят играть в театре, развить в себе новые таланты. Мы создаем для детей равные условия, помогаем им расти и почувствовать себя уверенней. Это ежедневная работа с психологами, педагогами, хореографами, в результате которой дети могут выйти на сцену и заявить о себе. И это наша общая маленькая победа».

Как в Беларуси, так и в других странах, принимающих участие в форуме, одним из ключевых условий успешной реализации и дальнейшего развития инклюзивных инициатив остается поддержка со стороны бизнес-структур. Так, в проведении Международного форума «Театр и аутизм. Вопросы и ответы» и в работе его организатора – Семейного инклюзив-театра «i» – активно участвует компания velcom.

«В течение нескольких лет velcom принимает участие в акциях, посвященных Всемирному дню информирования о проблеме аутизма, поэтому взаимодействие с Семейным инклюзив-театром «i» близко компании прежде всего идейно. Компания velcom – генеральный партнер Семейного инклюзив-театра «i» с самого его основания. Поддержка уникального социального театра, в котором детям открыты все возможности для самовыражения и мягкого творческого общения с окружающим миром, дает вдохновляющие результаты. И очень важно, чтобы об этих результатах знали, слышали и говорили как можно больше людей: как тех, кто, возможно, нуждается в помощи, так и тех, от кого эта помощь зависит. Наша цель – сделать как можно больше для развития инклюзивного общества, и участие в проведении форума «Театр и аутизм» – важный шаг в этом направлении», – отмечает Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.

Международный форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы» проходит в Минске сегодня, 26 октября, уже во второй раз. Мероприятие направлено на практический обмен опытом в области дополнительных коррекционных методов работы между специалистами, авторами инновационных методик, родителями. Форум – это международная рабочая площадка для мастер-классов и презентаций.