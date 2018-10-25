В выходные к нам спешат дождь и мокрый снег

Последние выходные октября напомнят нам, так привыкшим к теплу и солнышку, что такое настоящая промозглая осень. В прогнозе pogoda.by – дожди, мокрый снег, сильный ветер.

В субботу, 27 октября, температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем – +5…7 °С. Ветер порывами до 14 метров в секунду, дождь.

В воскресенье, 28 октября, возможен мокрый снег. Термометр в течение суток покажет до +4 °С. В первой половине дня порывистый ветер.