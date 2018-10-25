Хоккей. Победы «Юности», «Шахтёра», «Немана» и «Лиды». Итоги матчей чемпионата Беларуси за 25 октября

Новости Беларуси. Очередной игровой день прошел в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральном поединке «Гомель» на своем льду проиграл «Шахтеру». «Юность», потерпевшая ранее два кряду сухих поражения, на этот раз разгромила на выезде «Металлург». Побед также добились «Неман» и «Лида».