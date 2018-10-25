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Хоккей. Победы «Юности», «Шахтёра», «Немана» и «Лиды». Итоги матчей чемпионата Беларуси за 25 октября

26.10.2018 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередной игровой день прошел в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральном поединке «Гомель» на своем льду проиграл «Шахтеру». «Юность», потерпевшая ранее два кряду сухих поражения, на этот раз разгромила на выезде «Металлург». Побед также добились «Неман» и «Лида».

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Очередной игровой день прошел в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке «Гомель»...
 
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