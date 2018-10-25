Вице-премьер Украины предложил беларуским чиновникам говорить на родном языке

В Гомеле сейчас проходит I Форум регионов Беларуси и Украины. Выступил вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Он предложил беларуским чиновникам говорить на родном языке, пишет euroradio.fm со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Беларуси. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю беларуских коллег на беларуском языке», − сказал Зубко. Он также напомнил, что две недели назад на заседании беларуско-украинской комиссии, где обсуждали вопросы сотрудничества, все говорили по-русски. К сожалению, вице-премьер не вдохновил беларуских коллег − они продолжили выступать на русском.

Кстати, БелТА написала про выступление Зубко − но о его предложении беларуским чиновникам не сообщила.