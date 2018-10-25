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УКС озвучил цены квадратного метра в новом доме: так дорого квартиры у Грушевки еще не продавали
Площадку под новые дома от УКСа
Квартиры в 17-этажном монолитно-каркасном доме
Напомним, площадка в границах Папанина-Щорса -Грушевская изначально планировалась как аукционная, но УКСу центрального района досталась без аукциона.
Рядом Минское ЖКХ
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Рядом в доме, который скоро будет сдан - заметно дешевле.
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