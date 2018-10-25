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УКС озвучил цены квадратного метра в новом доме: так дорого квартиры у Грушевки еще не продавали

26.10.2018 13:17 — Разное | Tut.by  
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Площадку под новые дома от УКСа начали очищать летом. На днях вышла проектная декларация. УКС выставил на продажу квартиры в первом доме в границах Папанина-Щорса -Грушевская.


Так выглядела площадка летом.

Так будут выглядеть паркинги и первый дом

Квартиры в 17-этажном монолитно-каркасном доме предлагается строить долевым способом. При этом ценник привязан к доллару.



Визуализация ЖК: ukscentr.by

Напомним, площадка в границах Папанина-Щорса -Грушевская изначально планировалась как аукционная, но УКСу центрального района досталась без аукциона.

Рядом Минское ЖКХ строит третью секцию ЖК «Малая Грушевка». Дом тоже монолитно-каркасный, 15-этажный. В долевое строительство предлагают квартиры свободной планировки без перегородок. Однако цена выставлена в рублях и она ощутимо ниже: 2300 рублей в «однушках» и «двушках» и 2016 рублей — в «трешках».

 
 
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