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Концерт "Без Билета" и крутой оркестр. Куда пойти в Бресте в выходные

26.10.2018 13:14 — Разное | Tut.by  
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В субботу в Бресте можно сходить на концерт группы «Без Билета» или послушать рок-хиты в симфонической обработке, а в воскресенье побывать на медиа-уикенде.


Что: Концерт группы «Без Билета»

Где: ДК профсоюзов

Когда: 27 октября 19.00

Сколько: 12−15 рублей

На концерте в Бресте группа представит свой новый альбом «Маяк». «Без Билета» создают настроение жаркой вечеринки для своих с одинаковым успехом во Дворце спорта и в сельском клубе.


Что: Шоу «Симфонические рок — хиты»

Где: Зал ООКЦ

Когда: 27 октября 18.30

Сколько: 30−60 рублей

27 октября в Бресте выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко. В программу вошли современные рок-произведения в симфонической обработке групп Scorpions, Nirvana, The Beatlees, Pink Floyd, Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Rolling Stones, Bon Jovi и многие другие.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: Медиа-Weekend

Где: Агентство регіонального развития «Дзедзіч»

Когда: 28 октября с 14.00 до 18.00

Сколько: Бесплатно

В воскресенье в Бресте пройдет медиа-встреча в рамках проекта «Брестский медиа-центр». На мероприятии выступят четыре спикера. Павлюк Быковский расскажет о трендах в SMM и перспективах развития социальных сетей. Редактор портала «Имена» Адарья Гуштын поделится опытом кооперации их проекта с поисково-спасательным отрядом «Ангел». Главред Hrodna.life Алексей Шота объяснит, с какими проблемами сталкиваются региональные медиа и как их решать, а фотограф «Нашей Нивы» Сергей Гудилин расскажет о визуальных историях в медиа.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу в Бресте можно сходить на концерт группы "Без Билета" или послушать рок-хиты в симфонической обработке, а в воскресенье побывать на медиа-уикенде.
 
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