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Концерт "Без Билета" и крутой оркестр. Куда пойти в Бресте в выходные
В субботу в Бресте можно сходить на концерт группы «Без Билета» или послушать рок-хиты в симфонической обработке, а в воскресенье побывать на медиа-уикенде.
Что: Концерт группы «Без Билета»
Где: ДК профсоюзов
Когда: 27 октября 19.00
Сколько: 12−15 рублей
На концерте в Бресте группа представит свой новый альбом «Маяк». «Без Билета» создают настроение жаркой вечеринки для своих с одинаковым успехом во Дворце спорта и в сельском клубе.
Что: Шоу «Симфонические рок — хиты»
Где: Зал ООКЦ
Когда: 27 октября 18.30
Сколько: 30−60 рублей
27 октября в Бресте выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко. В программу вошли современные рок-произведения в симфонической обработке групп Scorpions, Nirvana, The Beatlees, Pink Floyd, Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Rolling Stones, Bon Jovi и многие другие.
Что: Медиа-Weekend
Где: Агентство регіонального развития «Дзедзіч»
Когда: 28 октября с 14.00 до 18.00
Сколько: Бесплатно
В воскресенье в Бресте пройдет медиа-встреча в рамках проекта «Брестский медиа-центр». На мероприятии выступят четыре спикера. Павлюк Быковский расскажет о трендах в SMM и перспективах развития социальных сетей. Редактор портала «Имена» Адарья Гуштын поделится опытом кооперации их проекта с поисково-спасательным отрядом «Ангел». Главред Hrodna.life Алексей Шота объяснит, с какими проблемами сталкиваются региональные медиа и как их решать, а фотограф «Нашей Нивы» Сергей Гудилин расскажет о визуальных историях в медиа.
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В субботу в Бресте можно сходить на концерт группы "Без Билета" или послушать рок-хиты в симфонической обработке, а в воскресенье побывать на медиа-уикенде.
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