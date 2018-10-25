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"Белка с грудью" стала звездой соцсетей. Биологи объяснили, что с ней

26.10.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Посетитель зоопарка Инокасира в Токио опубликовал фотографию белки с округлостями в верхней части тела. Снимок получил вирусную популярность по довольно очевидным причинам.


Фото: boblim1204 / twitter.com

Фото: boblim1204 / twitter.com

В твиттере эта картинка набрала 47 тысяч ретвитов и более ста тысяч лайков. Некоторые пользователи шутили, что испытали стыд при взгляде на картинку, другие попытались оценить размеры грызуна по человеческим меркам.

«Это не то, чем кажется, — объяснила National Geographic Джессика Хейнс, эколог из Университета Макуон в Канаде. — Соски белок расположены по всей передней части тела, а не только вверху груди». Их количество различается в зависимости от вида и может достигать десяти.

Хейнс сомневается, что эта белка — кормящая мама. Во время лактации соски белок удлиняются, а мех на них исчезает.

Скорее всего, причина округлостей белки на фото — необычная поза и лишний вес, — считает Бен Данцер, биолог из Мичиганского университета. Обычно белки в природе не полнеют. Вместо накопления жира они запасают пищу под землей или в расщелинах деревьев.

«Я подозреваю, что эта белка, вероятно, живет среди людей и съедает много вредной и жирной пищи», — пояснил специалист.

 
 
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Скорее всего, причина округлостей белки на фото - необычная поза и лишний вес.
 
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