"Белка с грудью" стала звездой соцсетей. Биологи объяснили, что с ней

Посетитель зоопарка Инокасира в Токио опубликовал фотографию белки с округлостями в верхней части тела. Снимок получил вирусную популярность по довольно очевидным причинам.



Фото: boblim1204 / twitter.com



Фото: boblim1204 / twitter.com

В твиттере эта картинка набрала 47 тысяч ретвитов и более ста тысяч лайков. Некоторые пользователи шутили, что испытали стыд при взгляде на картинку, другие попытались оценить размеры грызуна по человеческим меркам.

«Это не то, чем кажется, — объяснила National Geographic Джессика Хейнс, эколог из Университета Макуон в Канаде. — Соски белок расположены по всей передней части тела, а не только вверху груди». Их количество различается в зависимости от вида и может достигать десяти.

Хейнс сомневается, что эта белка — кормящая мама. Во время лактации соски белок удлиняются, а мех на них исчезает.

Скорее всего, причина округлостей белки на фото — необычная поза и лишний вес, — считает Бен Данцер, биолог из Мичиганского университета. Обычно белки в природе не полнеют. Вместо накопления жира они запасают пищу под землей или в расщелинах деревьев.

«Я подозреваю, что эта белка, вероятно, живет среди людей и съедает много вредной и жирной пищи», — пояснил специалист.