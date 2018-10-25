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Постой пешеход, тормозите колеса!
26.10.2018 — Разное | Лоевский край
26 октября 2018 года на территории Лоевского района проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой пешеход, тормозите колеса!» (профилактика ДТП на пешеходных переходах).
В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. Взаимоотношения между водителями и пешеходами всегда напряженные. Будучи водителями — упрекаем пешеходов за нерасторопность и медлительность, а когда становимся пешеходами, в адрес водителей мы бросаем упреки в неуважении и невнимательности.
Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются: пересечение проезжей части в неустановленном месте, нетрезвое состояние пешеходов, неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий, движение по краю проезжей части в попутном направлении автомобилей, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.
Кроме случаев наезда на пешехода, ряд столкновений и опрокидываний транспортных средств на дороге вызван неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель вынужден предпринимать экстренные меры, чтобы избежать аварийной ситуации, однако достичь этого не всегда удается. Большое количество ДТП с пешеходами объясняется не столько незнанием ими правил дорожного движения, сколько отсутствием должной дисциплины, а в ряде случаев просто агрессивного поведения на улице. Исследования специалистов показывают, что в 90% случаев пешеходы нарушают Правила дорожного движения сознательно.
Лучшая профилактика дорожно-транспортных происшествий — это взаимопонимание и взаимоуважение между водителями и пешеходами!
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26 октября 2018 года на территории Лоевского района проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой пешеход, тормозите колеса!»...
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