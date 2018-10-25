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Милиция ищет 13 человек, которые могли стать свидетелями преступления в магазине «Радуга»
26.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий РОВД устанавливает личности людей на фотографиях, которые с 1 по 30 августа могли стать свидетелями преступлений в магазине «Радуга» по улице 14 Партизан.
Если Вам знакомы лица на фото, сообщите, пожалуйста, по телефонам +375(33)311-000-7.
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Слуцкий РОВД устанавливает личности людей на фотографиях, которые с 1 по 30 августа могли стать свидетелями преступлений в магазине «Радуга» по улице 14 Партизан.
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