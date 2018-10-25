Милиция ищет 13 человек, которые могли стать свидетелями преступления в магазине «Радуга»





Слуцкий РОВД устанавливает личности людей на фотографиях, которые с 1 по 30 августа могли стать свидетелями преступлений в магазине «Радуга» по улице 14 Партизан.

Если Вам знакомы лица на фото, сообщите, пожалуйста, по телефонам +375(33)311-000-7.



















































