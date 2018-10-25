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Количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет выросло в Беларуси до 3,24 млн

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Беларуси количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет за январь-сентябрь увеличилось на 73 тыс. и на 1 октября составило 3,24 млн. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации по итогам расширенного заседания коллегии Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

Количество абонентов IPTV выросло на 156,6 тыс. и составило 1,93 млн. На 314,5 тыс. увеличилось и число абонентов, подключенных к IMS-платформе, — до 2,81 млн.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, на 1 октября достигло 2,06 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет, по предварительным данным, — 1410 Гбит/с.

 
 
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В Беларуси количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет за январь-сентябрь увеличилось на 73 тыс. и на 1 октября составило 3,24 млн. Такая...
 
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