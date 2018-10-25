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В Китае женщина в детском саду ранила кухонным ножом 14 детей

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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39-летняя женщина с ножом ранила 14 воспитанников детского сада в Китае, сообщает американская газета The Washington Post.

Инцидент произошел в г. Чунцин на юго-западе Китая. Полиция сообщает, что нападение произошло в 9.30, когда дети шли на занятия после зарядки. Все пострадавшие доставлены в больницу, данных об их состоянии нет.

Нападавшая была немедленно взята под стражу. Ее мотивы пока неизвестны.

 
 
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39-летняя женщина с ножом ранила 14 воспитанников детского сада в Китае, сообщает американская газета The Washington Post. Инцидент произошел в г. Чунцин на юго-западе Китая....
 
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