Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 3 копейки подорожает «Премьер QS», Minsk city QS, Minsk capital QS. Дороже на 5 копееек станут Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure. Сигареты Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure поднимутся в цене на 10 копеек, Rothmans Demi Click Purple — на 15 копеек.

Сигареты ООО «Табак-инвест» также подорожают: «Форт» и «Форт 7» — на 5 копеек, «Корона слим» — на 4 копейки, «Корона стиль» и «Корона элит» — на 2 копейки. Подорожание также коснется некоторых сигарет LD, Monre Carlo, Camel, Winston, Sobranie.