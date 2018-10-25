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C ноября в Беларуси подорожают некоторые сигареты
26.10.2018 13:25 — Разное | Ежедневник
фото: soligorsk.city
Цены повысятся как на производимую в Беларуси табачную продукцию, так и на импортные сигареты.
Как сообщает
Поднимутся цены и на продукцию ООО "Табак-инвест": "Форт" и "Форт 7" подорожают на 5 копеек, "Корона слим" - на 4 копейки, "Корона стиль" и "Корона элит" - на 2 копейки. Подорожание также коснется некоторых сигарет LD, Monre Carlo, Camel, Winston, Sobranie.
Из импортных сигарет, импортируемых "Беларусьторгом", на 10 копеек подорожают Marlboro, Winston XSence Club Silver, все импортируемые виды Davidoff, некоторые Parliament, на 5 копеек - некоторые виды L&M.
На 5-10 копеек поднимутся цена на сигареты, импортируемые "Энерго-Оил".
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Цены повысятся как на производимую в Беларуси табачную продукцию, так и на импортные сигареты.
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