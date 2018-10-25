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C ноября в Беларуси подорожают некоторые сигареты

26.10.2018 13:25 — Разное | Ежедневник  
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C ноября в Беларуси подорожают некоторые сигареты

фото: soligorsk.city

Цены повысятся как на производимую в Беларуси табачную продукцию, так и на импортные сигареты.

Как сообщает БЕЛТА, подорожание коснется продукции гродненской фабрики «Неман». Так, на 3 копейки дорожают «Премьер QS", Minsk city QS, Minsk capital QS, на 5 копеек - Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, на 10 копеек - Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure. Сигареты Rothmans Demi Click Purple подорожают на 15 копеек.

Поднимутся цены и на продукцию ООО "Табак-инвест": "Форт" и "Форт 7" подорожают на 5 копеек, "Корона слим" - на 4 копейки, "Корона стиль" и "Корона элит" - на 2 копейки. Подорожание также коснется некоторых сигарет LD, Monre Carlo, Camel, Winston, Sobranie.

Из импортных сигарет, импортируемых "Беларусьторгом", на 10 копеек подорожают Marlboro, Winston XSence Club Silver, все импортируемые виды Davidoff, некоторые Parliament, на 5 копеек - некоторые виды L&M.

На 5-10 копеек поднимутся цена на сигареты, импортируемые "Энерго-Оил".

 
 
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Цены повысятся как на производимую в Беларуси табачную продукцию, так и на импортные сигареты.
 
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