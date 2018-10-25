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Никто не пришел на старт продаж новых айфонов в Минске

26.10.2018 13:09 — Разное | Партизан  
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В Беларуси сегодня стартовали продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Но, как рассказал TUT.by, на старт продаж в нескольких магазинах Минска никто не пришел.

Журналисты посетили четыре магазина: velcom, два i-Store и CafeConnect. В первые полчаса-час после открытия в них никто не пришел, а продавцы рассказали, что ждут людей по предзаказам после полудня и к концу рабочего дня.


Мы ранее писали, что беларуские айфоны оказались самыми дорогими в мире. На старте продаж iPhone Xs с 64 ГБ встроенной памяти обойдется беларусам в 3 499 рублей. Это 1 660 долларов по текущему курсу. iPhone Xs Max на 64 ГБ у нас в официальной продаже стоит 3 799 рублей, или 1 803 доллара.

В неофициальной продаже iPhone Xs стоит от 2 560 до 3 590 рублей. iPhone Xs Max обойдется в 3 045 — 4 199 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сегодня стартовали продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max.
 
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