Никто не пришел на старт продаж новых айфонов в Минске

TUT.by, на старт продаж в нескольких магазинах Но, как рассказална старт продаж в нескольких магазинах Минска никто не пришел.





Журналисты посетили четыре магазина: velcom, два i-Store и CafeConnect. В первые полчаса-час после открытия в них никто не пришел, а продавцы рассказали, что ждут людей по предзаказам после полудня и к концу рабочего дня.









Мы ранее писали, что беларуские айфоны оказались самыми дорогими в мире. На старте продаж iPhone Xs с 64 ГБ встроенной памяти обойдется беларусам в 3 499 рублей. Это 1 660 долларов по текущему курсу. iPhone Xs Max на 64 ГБ у нас в официальной продаже стоит 3 799 рублей, или 1 803 доллара.





В неофициальной продаже iPhone Xs стоит от 2 560 до 3 590 рублей. iPhone Xs Max обойдется в 3 045 — 4 199 рублей.