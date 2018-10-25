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Украинского журналиста среди ночи доставляли в милицию, потому что спутали с его полным тезкой из «Информнапалма»

26.10.2018 12:57 — Разное | Партизан  
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Украинский журналист, издатель «The Village Украина» Николай Балабан объяснил, почему во время пребывания в Минске его возили среди ночи из отеля в милицию.



Украинец приехал в Беларусь на «Медиаменеджмент & IT форум». Ранним утром к нему заявилась милиция, но через шесть часов Балабана все же освободили.

«Около 4—5 утра я услышал стук в дверь моего гостиничного номера. Подумал, что кто-то из гостей перепутал номера и ломится в мой. Когда открыл, один из милиционеров спросил «Мыкола Балабан»? Сразу понял, что не перепутали и конкретно за мной. Мне сообщили, что нужно проехать с ними. Попросили одеться и взять документы. Спросил у них, что с остальными вещами. Они ответили, что пускай остаются, потом заберешь. Спросил в чем причина. Сказали, что у них распоряжение доставить меня в отделение. Основание —якобы запрет на въезд в РБ или в РФ. Но точно не могут сказать и вообще это будет рассказывать миграционная служба, — сообщил он в интервью «The Village Беларусь».

По словам Балабана, его доставили сначала в отделение, потом перевезли в районное управление.

Наконец представитель миграционной службы сообщил, что Балабану запрещен въезд.
«Этот представитель решил уточнить сроки запрета на въезд и вышел говорить по телефону. Вернулся через минут 15, но не причины, ни сроков он не узнал. Потом он еще раз позвонил куда-то, чтобы уточнить о форме уведомления меня о том, что мне нужно покинуть страну в течении трех дней, но там ему сообщили, что произошла ошибка. Что въезд запрещен не мне, а моему однофамильцу, другому Николаю Балабану, который родился со мной в один день. После этого меня отпустили без каких-либо уведомлений о том, что я должен покинуть страну. То есть у меня так и не появилось никакого нового статуса. Организаторы сообщили мне, что в МВД нет никаких документов о запрете моего въезда в страну», — рассказал журналист.

В украинском медиапространстве есть еще один Николай Балабан, участник волонтерского интернет-проекта «Информнапалм», противостоящего российской пропаганде относительно военной агрессии в Украине.

Как видно, в милиции перепутали журналистов.


 
Теги: Минск
 
 
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Украинский журналист, издатель «The Village Украина» Николай Балабан объяснил, почему во время пребывания в Минске его возили среди ночи из отеля в милицию.
 
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