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Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру

26.10.2018 12:49 — Разное | Партизан  
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В сети появился проект бюджета Беларуси на 2019 год.

Журналист Виктор Малишевский в своём твиттере обратил внимание, что на Европейские игры, который пройдут с 21 по 30 июня, страна потратит 153,4 миллиона рублей из бюджета плюс 76,9 миллиона из резервного фонда президента. Итого получается примерно 115 миллионов долларов.



Отметим, что в октябре 2016 года президент обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».

Чтобы понять, большая ли эта сумма, Виктор Малишевский сделал два сравнения. Первое − на эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и в течение года круглосуточно каждые десять минут выстреливать из неё 2200 долларов.



Второе сравнение не такое весёлое − Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру.



 
 
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В сети появился проект бюджета Беларуси на 2019 год.
 
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