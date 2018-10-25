











обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут». Отметим, что в октябре 2016 года президентпотратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».

Чтобы понять, большая ли эта сумма, Виктор Малишевский сделал два сравнения. Первое − на эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и в течение года круглосуточно каждые десять минут выстреливать из неё 2200 долларов.













Второе сравнение не такое весёлое − Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру.





Журналист Виктор Малишевский в своём твиттере обратил внимание, что на Европейские игры, который пройдут с 21 по 30 июня, страна153,4 миллиона рублей из бюджета плюс 76,9 миллиона из резервного фонда президента. Итого получается примерно 115 миллионов долларов.