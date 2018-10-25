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Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру
В сети появился
Журналист Виктор Малишевский в своём твиттере обратил внимание, что на Европейские игры, который пройдут с 21 по 30 июня, страна
Отметим, что в октябре 2016 года президент
Чтобы понять, большая ли эта сумма, Виктор Малишевский сделал два сравнения. Первое − на эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и в течение года круглосуточно каждые десять минут выстреливать из неё 2200 долларов.
Второе сравнение не такое весёлое − Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру.
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В сети появился проект бюджета Беларуси на 2019 год.
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