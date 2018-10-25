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Готов ли президент отменить указ о лжепредпринимательстве?

26.10.2018 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Готов ли президент отменить указ о лжепредпринимательстве?

фото: sb.by

Глава Совета по развитию предпринимательства при президенте Александр Турчин сообщил, что нормы указа N488 могут быть имплементированы в другие нормативные акты, а сам документ отменен.

Первый вице-премьер Александр Турчин в своем интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о докладе президенту, в котором было предложено отменить критикуемый предпринимателями указ N488.

«Президент поддержал эту инициативу, — сказал Турчин, — дал поручение внести предложение, конкретно какие нормы в какие законы, указы, декреты надо внести, обсудить это с Комитетом госконтроля и внести ему эти предложения».

Александр Турчин отметил, что белорусский бизнес не против формирования реестра лжепредпринимательских структур, однако у него вызывают критику основания для помещения в этот реестр. «Например, если ты не находишься по месту регистрации, то сразу попадаешь в реестр. Ну, наверное, это не совсем правильно. И даже сегодня в действующем законодательстве эти нормы есть. Есть сегодня нормы административного кодекса, есть сегодня нормы уголовного, 243-я статья — неуплата налогов. То есть, в принципе, есть, но если что-то надо еще, скажем, усилить, ну давайте», - цитируют интервью Naviny.by.

Об ущербе, который нанес предпринимателям указ, ранее говорил предшественник Турчина Василий Матюшевский, а также бизнес-союзы. Весной 2018 года Совет по развитию предпринимательства вынес на общественное обсуждение проект о внесении изменений в документ. Бизнес-союзы, в свою очередь, предложили свои правки. В июле было опубликовано интервью замдиректора департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктора Франскевича, в котором он раскритиковал предложенные изменения и истолковал их как попытку «связать руки контролирующим и правоохранительным органам в борьбе с лжепредпринимательством». По его мнению, проще отменить указ и вернуться к прежней практике борьбы с лжепредпринимательством, чем принять документ в том виде, в каком его предлагают предпринимательские союзы.

При этом Франскевич подчеркнул, что в том числе благодаря действию указа удалось «в десятки раз» снизить «присутствие в экономике субъектов хозяйствования с признаками лжеструктур».

 
 
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Глава Совета по развитию предпринимательства при президенте Александр Турчин сообщил, что нормы указа N488 могут быть имплементированы в другие нормативные акты, а...
 
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