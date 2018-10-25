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Лукашенко недоволен премьер-министром

26.10.2018 13:18 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
25 октября Лукашенко, принимая первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, обрушился с критикой на правительство. По какой причине?

Новому правительству Беларуси всего два месяца. Оно только что обнародовало программу своей деятельности. Ожидать каких-то результатов рано. Принято считать, что только через 100 дней можно давать первую оценку деятельности властной институции. Однако новый состав правительства успел вызвать серьезную неудовлетворенность Лукашенко.

По словам главы государства, ему поступают некоторые сигналы, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами.

И это сильно возмутило Лукашенко, так как здесь он увидел покушение на собственные полномочия. Поэтому он быстро ставит на место зарвавшихся чиновников:

"Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить изменения по корректировке. Но решение принимает президент".


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Затем выясняется, что правительство относительно молодых технократов, в отличие от прежнего правительства «сильных хозяйственников», неправильно понимает свои функции. Это где-то там в Европе министры занимаются выработкой общих правил игры в своем ведомстве. Но такое понимание правительственной функции совсем не вписывается в белорусскую социальную модель. Беларусь же - не Европа, и если молодые технократы этого не поняли, то Лукашенко им популярно объяснил, чем они должны заниматься. Правительство в Беларуси всегда занимался реальным сектором экономики, обратил внимание глава государства. «Поэтому придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и ​​вырабатывать какую-то стратегию, не понимая, что происходит на самом деле в Беларуси, не нужно», - заявил он. Вот не починил министр строительства крышу на заводе в Орше - и потерял свой пост.

Поэтому новое правительство должно учиться на ходу. Как известно, Лукашенко требует ( «кровь из носу») довести среднюю зарплату в стране до 1 тысячи рублей. Но, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в сентябре составил 963,6 рубля. Это на 23,9 рубля меньше, чем месяц назад. По этой причине премьер-министр Беларуси Сергей Румас 23 октября срочно созвал совещание. Надо исправляться.

Еще один интересный сюжет разговора Лукашенко с вице-премьером Турчиным. Глава государства требует четко соблюдать коллегиальность в принятии решений правительством. Президент напомнил, что правительство - коллегиальный орган, решения там принимаются коллективно, и это должно в точности выполняться. «Этому я уделяю большое внимание - стилю работы правительства», - подчеркнул он.

Вам не показались эти рассуждения очень странными? В стране, где царят административно-командные методы управления, существует жесткая иерархия, единоначалие, где давно царит принцип «Я начальник - ты дурак», вдруг Лукашенко вспомнил про коллегиальность, коллективность при принятии решений правительства. Только что о демократии не вспомнил.

Сразу возникает вопрос: а кто может в правительстве игнорировать коллегиальное, злоупотреблять единоначалием? Только глава правительства Сергей Румас.

О том, что Лукашенко недоволен премьер-министром, свидетельствует много фактов. Он не пришел в Палату представителей, чтобы лично рекомендовать кандидатуру Румаса. Государственные СМИ постарались минимизировать внимание к утверждению премьер-министра нижней палатой парламента. В главной газете страны «Советская Белоруссия» была только маленькая заметка об этом событии - в углу, на третьей полосе. Пожалуй, можно согласиться с мнением бывшего председателя Белтелерадиокомпании Александра Зимовского, высказанным агентству Sputnik:

«Наверное, это связано с некоторой ревностью по отношению к Румасу. Между его назначением и утверждением в парламенте он довольно резко стал доминировать в информационном пространстве Беларуси, я это могу видеть и по публикациям в российской прессе, потому что много ссылок идет на него».


Лукашенко не могло понравиться, что надежды на возрождение экономики общественность связывает не с ним, а с новым главой правительства. Соответственно вырос политический вес Румаса. А как известно, в стране должен быть только один политик. Отсюда и такая реакция.
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