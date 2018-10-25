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"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем

26.10.2018 12:40 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алла Пугачева и другие отечественные знаменитости отреагировали на известие о смерти Николая Караченцова. Для многих его уход стал ударом.

В социальной сети Instagram артисты выразили соболезнования, узнав о смерти Николая Караченцова. Некоторые были немногословны. Алла Пугачева, вероятно, буквально раздавлена шокирующей новостью. Она смогла написать только два слова: "Прощай, Коля!"

Ее бывший супруг Филипп Киркоров оказался более словоохотливым. "Ну вот и еще один замечательный актер и наш современник ушел..." – отметил поп-король.

Певица Юлия Проскурякова заявила: "Не хочу, не хочу, не хочу в это верить!" Для актера Бориса Щербакова уход Николая Караченцова стал страшным ударом, ведь они не только снимались вместе, но и дружили. "Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный. Помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом – очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях", – цитируют Щербакова РИА Новости.

Дружна была с актером и его коллега Светлана Немоляева. "Я очень хорошо знала Колю, мы всегда были в хороших отношениях. К сожалению, я не снималась с ним в кино и ни в одном театре не работала, но всегда восторгалась его ролями и в кино, и в театре. И вообще считаю, что он был одаренным и талантливым человеком. Такая судьба у него была тяжелая... Конечно, помогала ему Люда Поргина и поддерживала до последнего. Пусть земля ему будет пухом", – приводит слова Немоляевой сетевое издание m24.ru.

В комментариях многие отметили работу Николая Караченцова в рок-опере "Юнона и Авось", где он спел с Анной Большовой. Актриса не осталась в стороне от всероссийского горя. "Николай Петрович – очень тонкий, чуткий, замечательный партнер. Очень деликатный человек, преданный своей профессии. Не щадящий себя, отдающий себя полностью. "Ленком" опять осиротел", – цитирует Большову канал "360".

Напомним, что Николай Караченцов умер утром 26 октября. До последнего дня артист мужественно боролся с раком легких.

 
Теги: Новости
 
 
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Алла Пугачева и другие отечественные знаменитости отреагировали на известие о смерти Николая Караченцова.
 
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