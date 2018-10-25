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Пинчан приглашают к участию в фитнес-уикенде! Вход бесплатный!

26.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>  Активное и полезное событие осени - это FITNESS WEEKEND в Пинске от #стаклин_фитнес, которое состоится в эту субботу, 27 октябряЧто Вас ждет - фитнес тренировки нон-стоп для взрослых и детей и семинар по питанию. 

  Вход свободный, все тренировки бесплатно. Адрес: пр. Жолтовского 37 ( СШ №18).
 
  РАСПИСАНИЕ (3 зала)

Начало в 10.00 ( акт. Зал) семинар "Питаемся правильно для здоровья"

СПОРТЗАЛ 2
10.00-10.30 силов.тренировка для мальчиков 8-13 лет Modified Workout
10.30-11.00 fitness mix для девушек 13-17 лет 
11.00-11.30 стэп аэробика для девушек 13-17 лет
11.30-12.30 силовая тренировка Modified Workout ( парни 14-20 лет)

Спортзал 1
10.00-10.30 фитнес микс ( девочки 8-12 лет)
10.30-11.00 Пилатес для взрослых
11.00-11.30 тайбо для взрослых
11.30-12.00 силовая тренировка Body sculpt для взрослых
12.00-12.30 Стэп аэробика для взрослых
12.30-13.00 стретчинг ( растяжка) для взрослых

  Подробнее по тел: +375 44 5380500, +375296168605 

  Бонусы: Скидка 20% на ноябрьский абонемент при оплате до 01.11.2018г для новых клиентов ( придъявившим флаер 30% скидка )
 
 
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 Активное и полезное событие осени - это FITNESS WEEKEND в Пинске от #стаклин_фитнес, которое состоится в эту субботу, 27 октября. Что Вас ждет - фитнес тренировки нон-стоп...
 
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