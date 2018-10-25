Пинчан приглашают к участию в фитнес-уикенде! Вход бесплатный!

Активное и полезное событие осени - это FITNESS WEEKEND в Пинске от

#стаклин_фитнес , которое состоится в эту субботу,

27 октября.

Что Вас ждет - ф

итнес тренировки нон-стоп для взрослых и детей

и семинар по питанию.



Вход свободный, все тренировки бесплатно. Адрес: пр. Жолтовского 37 ( СШ №18).





РАСПИСАНИЕ (3 зала)





Начало в 10.00 ( акт. Зал) семинар "Питаемся правильно для здоровья"



СПОРТЗАЛ 2

10.00-10.30 силов.тренировка для мальчиков 8-13 лет Modified Workout

10.30-11.00 fitness mix для девушек 13-17 лет

11.00-11.30 стэп аэробика для девушек 13-17 лет

11.30-12.30 силовая тренировка Modified Workout ( парни 14-20 лет)



Спортзал 1

10.00-10.30 фитнес микс ( девочки 8-12 лет)

10.30-11.00 Пилатес для взрослых

11.00-11.30 тайбо для взрослых

11.30-12.00 силовая тренировка Body sculpt для взрослых

12.00-12.30 Стэп аэробика для взрослых

12.30-13.00 стретчинг ( растяжка) для взрослых



Подробнее по тел: +375 44 5380500, +375296168605



Бонусы: Скидка 20% на ноябрьский абонемент при оплате до 01.11.2018г для новых клиентов ( придъявившим флаер 30% скидка )

