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Вдохновляет на движение: Домрачева запустила свою линию одежды
26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева ушла в модельный бизнес. Белорусская спортсменка представила свою авторскую коллекцию спортивной одежды. Подробнее – в материале спортивного обозревателя телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Костюмы Дарьи предназначены не только для биатлонистов. Домрачева мыслит значительно шире. Ее модели должны понравиться всем спортсменам. Дарья Домрачева открыла в себе новый талант. Только летом она объявила об окончании карьеры биатлонистки, а уже осенью начала карьеру модельера.
Под своим брендом Домрачева планирует выпускать спортивную одежду для мужчин, женщин и детей. Мысль создать свою линию пришла Дарье около трех лет назад во время паузы в карьере, вызванной беременностью. За это время она придумала немало интересных, новаторских моделей. Отмечу, что Домрачева, как истинный патриот своей страны, планирует производство одежды своего бренда именно в Беларуси.
«Главная идея всей коллекции вдохновлять на движение. Одно дело – просто заниматься спортом. Самое важное, что мы спортсмены делаем, вдохновляем на движение всех окружающих. Чтобы люди становились еще красивее, еще здоровее», – рассказала сама четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Первыми наряды от четырехкратной олимпийской чемпионки примерили ее партнеры по биатлонной сборной страны. Вместе с ними на подиум вышли другие титулованные белорусские спортсмены, ну и конечно – главный вдохновитель и помощник Дарьи ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален.
В отличие от Домрачевой, легендарный Майкл Фелпс в своей карьере дизайнера специализируется только на своем виде спорта. Причем ценник сразу же установил на довольно высокой отметке: женский гидрокостюм – от 450 долларов, плавательные очки – от 40.
В середине 1980-х гг. легендарный баскетболист Майкл Джордан практически спас от банкротства знаменитую компанию спортивной одежды. Под ее маркой «его воздушество», как называли спортсмена поклонники, выпустил кроссовки своего бренда. Фирма обрела второе рождение, а Джордан стал богаче на миллиард долларов.
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Но самым успешным и долгосрочным проектом спортивно-дизайнерской отрасли остается пример семикратного победителя турниров серии Большого шлема в одиночном разряде француза Рене Лакоста. Свою знаменитую фирму, которая и по сей день остается популярной, он создал в 1933 году.
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Первыми наряды от четырехкратной олимпийской чемпионки примерили ее партнеры по биатлонной сборной страны, а также муж спортсменки – Уле-Эйнар Бьерндален.
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