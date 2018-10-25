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Вдохновляет на движение: Домрачева запустила свою линию одежды

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева ушла в модельный бизнес. Белорусская спортсменка представила свою авторскую коллекцию спортивной одежды. Подробнее – в материале спортивного обозревателя телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Костюмы Дарьи предназначены не только для биатлонистов. Домрачева мыслит значительно шире. Ее модели должны понравиться всем спортсменам.  Дарья Домрачева открыла в себе новый талант. Только летом она объявила об окончании карьеры биатлонистки, а уже осенью начала карьеру модельера.

Под своим брендом Домрачева планирует выпускать спортивную одежду для мужчин, женщин и детей. Мысль создать свою линию пришла Дарье около трех лет назад во время паузы в карьере, вызванной беременностью. За это время она придумала немало интересных, новаторских моделей. Отмечу, что Домрачева, как истинный патриот своей страны, планирует производство одежды своего бренда именно в Беларуси.

«Главная идея всей коллекции вдохновлять на движение. Одно дело – просто заниматься спортом. Самое важное, что мы спортсмены делаем, вдохновляем на движение всех окружающих. Чтобы люди становились еще красивее, еще здоровее», – рассказала сама четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Первыми наряды от четырехкратной олимпийской чемпионки примерили ее партнеры по биатлонной сборной страны. Вместе с ними на подиум вышли другие титулованные белорусские спортсмены, ну и конечно – главный вдохновитель и помощник Дарьи ее супруг – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален.

В отличие от Домрачевой, легендарный Майкл Фелпс в своей карьере дизайнера специализируется только на своем виде спорта. Причем ценник сразу же установил на довольно высокой отметке: женский гидрокостюм – от 450 долларов, плавательные очки – от 40.

Бывший капитан футбольной сборной Англии взял пример со своей супруги – Виктории, которая уже давно занимается выпуском одежды под собственным брендом. Диапазон продукции Дэвида весьма обширный – от коллекции парфюма и косметический средств до вечерних костюмов и одежды для байкеров. Бизнес Бекхэма процветает и уже принес ему более 65-ти миллионов долларов прибыли.

В середине 1980-х гг. легендарный баскетболист Майкл Джордан практически спас от банкротства знаменитую компанию спортивной одежды. Под ее маркой «его воздушество», как называли спортсмена поклонники, выпустил кроссовки своего бренда. Фирма обрела второе рождение, а Джордан стал богаче на миллиард долларов.

Немало зарабатывает на своем дизайнерском таланте и звезда мирового футбола Криштиану Роналду. В прайс-листе продукции бренда CR7 мужское нижнее белье, линейка рубашек и обуви. С июня 2017 года Роналду выпускает еще и джинсы. Футболист уверяет, что производит вещи, которые хотел бы носить сам и в которых ему было бы удобно.

Одна из самых титулованных теннисисток мира американка Серена Уильямс начала карьеру дизайнера еще в 2009 году. А уже в 2014 году спортсменка представила одежду своего бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда ее доход от продажи коллекции составил около 25 миллионов долларов.

Но самым успешным и долгосрочным проектом спортивно-дизайнерской отрасли остается пример семикратного победителя турниров серии Большого шлема в одиночном разряде француза Рене Лакоста. Свою знаменитую фирму, которая и по сей день остается популярной, он создал в 1933 году.



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Первыми наряды от четырехкратной олимпийской чемпионки примерили ее партнеры по биатлонной сборной страны, а также муж спортсменки – Уле-Эйнар Бьерндален.
 
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