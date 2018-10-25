|
На общественное обсуждение вынесен проект изменений в закон о торговле и общественном питании
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь подготовило и
Среди новелл документа:
Новая редакция закона вводит понятие "кейтеринга". Как объяснили представители МАРТ, "термин введен в связи с тем, что в настоящее время такой способ осуществления общественного питания получает в республике все большее распространение. Суть его заключается в том, что субъектом общественного питания производится 3 продукция под заказ и доставляется заказчику. При этом, к примеру, можно заказать для проведения свадьбы не только доставку изготовленной продукции, но и обслуживание гостей, а можно заказать такую продукцию в офис для работников, но без обслуживания".
Среди новых терминов также "услуги по продвижению товаров", с перечислением в законе всех таких услуг.
Термин "магазин" изменен с учетом практики повсеместного развития новых форматов магазинов (к примеру, расположенных в торговых центрах), когда магазин представляет собой неизолированное помещение, то есть одна сторона помещения не имеет стены (перегородки), и торговый зал отделяется от территории общего пользования зоной контрольно-кассовых узлов. В этой связи предлагается определить как основной критерий магазина наличие торгового зала.
Торговлю освободили от необходимости прохождения административных процедур по внесению в Торговый реестр таких средств, как лоток, автомагазин, прилавок, корзина, палатка и т.п.).
Расширено значение термина "товары" - по причине стремительного развития интернет-торговли, предлагающей не имеющие физического носителя экземпляры книг, фонограмм, программ и т.п.
Полномочия МАРТ дополнены правами:
В целях либерализации условий ведения бизнеса в области торговли и общественного питания, упрощения процесса открытия торговых объектов, объектов общественного питания и создания условий для развития свободной конкуренции министрерство предлагает отменить необходимость создания таких объектов в соответствии со схемами размещения стационарных торговых объектов и стационарных объектов общественного питания, а также отменить обязанность по разработке таких схем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект Закона Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)