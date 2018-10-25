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На общественное обсуждение вынесен проект изменений в закон о торговле и общественном питании

26.10.2018 14:22 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам торговли и общественного питания". Документ предусматривает модификацию закона от 8 января 2014 года "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", обусловленные практикой его применения, а также необходимостью упрощения требований к ведению бизнеса, сообщается на сайте ведомства.

Среди новелл документа:

  • переход на уведомительный принцип начала осуществления деятельности независимо от включения сведений в реестры, регистры;
  • самостоятельное определение режима работы торговых объектов, без (вне) торговых объектов, объектов общественного питания торговых центров, рынков (за исключением режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23 часов и до 7 часов);
  • создание стационарных торговых объектов и объектов общественного питания, торговых центров вне зависимости от наличия таких объектов на схемах их размещения;
  • создание объектов общественного питания без подразделения их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания; отказ от представления субъектами торговли сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь;
  • самостоятельный расчет субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупного магазина, их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г.Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год;
  • организация и проведение ярмарок по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами (за исключением облисполкомов) по месту их проведения. 

Новая редакция закона вводит понятие "кейтеринга". Как объяснили представители МАРТ, "термин введен в связи с тем, что в настоящее время такой способ осуществления общественного питания получает в республике все большее распространение. Суть его заключается в том, что субъектом общественного питания производится 3 продукция под заказ и доставляется заказчику. При этом, к примеру, можно заказать для проведения свадьбы не только доставку изготовленной продукции, но и обслуживание гостей, а можно заказать такую продукцию в офис для работников, но без обслуживания".

Среди новых терминов также "услуги по продвижению товаров", с перечислением в законе всех таких услуг.

Термин "магазин" изменен с учетом практики повсеместного развития новых форматов магазинов (к примеру, расположенных в торговых центрах), когда магазин представляет собой неизолированное помещение, то есть одна сторона помещения не имеет стены (перегородки), и торговый зал отделяется от территории общего пользования зоной контрольно-кассовых узлов. В этой связи предлагается определить как основной критерий магазина наличие торгового зала.

Торговлю освободили от необходимости прохождения административных процедур по внесению в Торговый реестр таких средств, как лоток, автомагазин, прилавок, корзина, палатка и т.п.).

Расширено значение термина "товары" - по причине стремительного развития интернет-торговли, предлагающей не имеющие физического носителя экземпляры книг, фонограмм, программ и т.п.

Полномочия МАРТ дополнены правами:

  • разрабатывать и утверждать порядок включения товаров в перечень товаров, подлежащих включению в ассортиментный перечень товаров, и исключения товаров из него;
  • утверждать нормы товарных потерь;
  • выносить обязательные для исполнения требования (предписания) о прекращении нарушений законодательства в области торговли и общественного питания, а в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, – требование (предписание) о приостановлении (запрете) реализации товаров до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования (предписания).

В целях либерализации условий ведения бизнеса в области торговли и общественного питания, упрощения процесса открытия торговых объектов, объектов общественного питания и создания условий для развития свободной конкуренции министрерство предлагает отменить необходимость создания таких объектов в соответствии со схемами размещения стационарных торговых объектов и стационарных объектов общественного питания, а также отменить обязанность по разработке таких схем.

 
Теги: Минск
 
 
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