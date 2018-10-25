Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 10,5%

Беларусь с 1 ноября 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства в пятницу.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 25 октября 2018 года. Экспортные пошлины повышены в среднем на 10,5%.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $137,5 до $152 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $75,6 до $83,6 за 1 тонну, на товарные бензины - с $41,2 до $ 45,6 за 1 тонну", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совмина.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $45,6 за 1 тонну (была $41,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин в отношении на нефть и нефтепродукты изменялись с 1 октября. Тогда они были также повышены.