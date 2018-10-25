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Лукашенко заявляет о большой перспективе форума регионов Беларуси и Украины, Порошенко подчеркивает доверие между странами

26.10.2018 13:34 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле заявил о большой перспективе у Форума регионов Беларуси и Украины и предложил продолжить такую практику.

"Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси", - сказал А.Лукашенко, подчеркнув успешность первого дня форума.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского лидера, следующий форум пройдет на территории Украины. "И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите", - заверил он.

А.Лукашенко подчеркнул схожесть Гомеля и украинских городов. "Вы, наверное, чувствуете, что он (Гомель - ИФ) ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины, которые в последнее время в связи с конфликтом переселились сюда", - сказал глава государства, приветствуя украинского коллегу в Гомеле.

А.Лукашенко отметил, что из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек, некоторые уже возвращаются обратно. "Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель - это хороший, теплый город для украинцев", - добавил он.

В свою очередь П.Порошенко подчеркнул доверие, которое сложилось в общении с белорусским президентом.

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - сказал украинский лидер.

По его словам, граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, в Гомеле 25-26 октября проходит первый форум регионов Беларуси и Украины. Во второй день в работе форума принимают участие президенты двух стран, которые проведут переговоры развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран. Также президенты примут участие в пленарном заседании форума.

П.Порошенко по прибытии в Гомель возложил цветы к бюсту Тараса Шевченко, который был открыт в 2004 году в одноименном сквере на улице Барыкина. После президент Украины пообщался с представителями украинской диаспоры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле заявил о большой перспективе у Форума регионов Беларуси и...
 
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