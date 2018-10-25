Масштабную развлекательную программу перед матчем национального чемпионата с брестскими одноклубниками подготовил футбольный клуб "Динамо" (Минск). Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 28 октября, на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

"Сам матч – одно из самых статусных противостояний осени – станет настоящей битвой за еврокубки и обещает быть увлекательным", - обещают в клубе.

Минское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата, брестское - 5-е. Отставание брестчан составляет всего 4 очка.

"Это значит, что обе команды не согласятся на ничью и будут до последних секунд играть на победу. А болельщики увидят немало забитых голов", - уверены в минском "Динамо".

Футболисты минского "Динамо" в последних турах дважды забивали по три мяча, а брестчане и вовсе выиграли шесть последних встреч с общим счетом 15:2.

Впрочем, не только самой игрой собираются привлечь болельщиков команды. Тех, кто придет на стадион заранее, ожидают очень интересные мероприятия.

Болельщиков ждет уникальная встреча с легендарным тренером минского "Динамо" Эдуардом Малофеевым, под руководством которого в 1982 году команда завоевала единственный в истории белорусского футбола титул чемпиона СССР.

"Эдуард Васильевич проведет интересную экскурсию по главному стадиону страны и ответит на вопросы болельщиков. Гости смогут посетить подтрибунные помещения и подойти к кромке поля стадиона, которому скоро исполнится 85 лет", - пообещали в ФК "Динамо" (Минск).

Для детей в возрасте 6-12 лет состоится мини-турнир по футболу в формате 2x2. Небольшая площадка с искусственным покрытием будет развернута на аллее у главной трибуны. Начало – за час до игры, в 16:00. Предварительная регистрация не нужна – списки участников будут формироваться на месте.

Запланированы и другие активности. Так, современной белорусской музыкой болельщиков порадует группа Martin S. Батуты, настольный футбол – занятие по душе найдется каждому. Также на стадионе и около него будут работать бары и точки фастфуда для всех желающих.

Динамовское дерби, матч между минским и брестским "Динамо", состоится в воскресенье, 28 октября, в 17:00 на главной белорусской арене – Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Ворота стадиона открываются за полтора часа до стартового свистка, в 15:30.