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Предприятия "Белнефтехима" подписали контракты с украинскими партнерами на $70 млн

26.10.2018 13:02 — Разное | Интерфакс  
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Предприятия концерна "Белнефтехим" подписали с украинскими партнерами новые контракты на поставку товаров и услуг на общую сумму почти $70 млн.

В сообщении концерна "Белнефтехим" сказано, что контракты подписаны на полях Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит в Гомеле.

В концерне уточнили, что ПО "Белоруснефть" и АО "Укргаздобыча" подписали договоры на выполнение работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин и работ по гидроразрыву пласта на украинских месторождениях на суммы 1,9 млн. евро и 8,5 млн. евро. Подписан также меморандум о расширении сотрудничества и стратегического партнерства между компаниями.

Крупнейший дистрибьютор продукции белорусской нефтехимии в Украине "БНХ Украина" подписал с ПАО "Мироновские хлебопродукты" меморандум на поставку белорусских удобрений в течение 2018-2019 годов на сумму до $8 млн. С АО "Банк Кредит Днепр" подписан рамочный контракт по предоставлению кредитного обеспечения товарооборота на $50 млн.

Как сообщалось, по данным "БНХ Украина", предприятия концерна "Белнефтехим" в 2018 году поставят на Украину нефтехимическую продукцию на $164 млн, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2017 годом. В 2019 году планируется  увеличить объем поставок. На 2019 год у нас $199 млн заложено по плану

В 2017 году товарооборот концерна "Белнефтехим" с украинскими организациями составил $2,3 млрд и вырос по отношению к 2016 году на 8,8%. За 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 16,9% и составил $1,85 млрд. Основу экспорта "Белнефтехима" в Украину составляют нефтепродукты. По данным Белстата, поставки белорусских топливных нефтепродуктов на Украину в январе-августе 2018 года сократились на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,23 млн тонн, в стоимостном выражении экспорт на Украину увеличился на 15%, до $1,45 млрд.

Также "Белнефтехим" поставляет в Украину удобрения, шины, полиэтилентерефталат, полиэфирные нити и нетканые материалы, алкидные смолы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Предприятия концерна "Белнефтехим" подписали с украинскими партнерами новые контракты на поставку товаров и услуг на общую сумму почти $70 млн. В сообщении концерна...
 
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