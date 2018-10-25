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Территорию Беларуси в этом году пытались пересечь транзитом 10 боевиков-террористов, в том числе россиянин - КГБ

26.10.2018 13:01 — Разное | Интерфакс  
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Комитет государственной безопасности Беларуси утверждает, что в течение этого года территорию республики транзитом пытались пересечь десять боевиков-террористов, двое из которых находились в международном розыске.

"В этом году мы выявили 10 иностранных боевиков-террористов, из них два было в межгосрозыске", - сообщил заместитель начальника главного управления КГБ Денис Садкович в пятницу на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Представителя КГБ цитирует агентство БелТА. Речь идет, в том числе, о россиянине, которого объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии.

По словам Д.Садковича, террористические организации рассматривают Беларусь как транзитное государство. В этой связи белорусские правоохранители уделяют большое внимание профилактике транзита иностранных боевиков-террористов через страну, добавил он.

Как сообщалось, в октябре глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках, проходящих через Беларусь, выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций. В Беларуси в прошлом году за участие белорусов в боевых действиях за рубежом было возбуждено пять уголовных дел.

"Беларусь служит надежным форпостом для партнеров в выявлении иностранных боевиков в пассажирских и миграционных потоках", – подчеркивал В.Макей. По его словам, Беларусь – одно из немногих государств, осуществляющих многоуровневые фильтрационные мероприятия для того, чтобы не допустить передвижения потенциальных преступников.

 

 
 
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Комитет государственной безопасности Беларуси утверждает, что в течение этого года территорию республики транзитом пытались пересечь десять...
 
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