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Военную доктрину Союзного государства планируется утвердить до конца года – Генштаб ВС Беларуси

26.10.2018 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Проект Военной доктрины Союзного государства Беларуси и России планируется утвердить до конца 2018 года.

"Считаем срок утверждения Военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", - сказал начальник 2-го отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павел Примак в ходе заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью в пятницу в Минске.

Представителя Генштаба ВС Беларуси цитирует агентство БелТА.

П.Примак добавил, что работа над документом ведется в плановом порядке.

В ходе заседания отмечалось, что проект доктрины будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Союзного правительства в Бресте. В случае одобрения проект направят для утверждения в Высший государственный совет СГ.

Как сообщалось, Военная доктрина Союзного государства разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Проект Военной доктрины Союзного государства Беларуси и России планируется утвердить до конца 2018 года. "Считаем срок утверждения Военной доктрины в 2018 году вполне...
 
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