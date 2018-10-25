Военную доктрину Союзного государства планируется утвердить до конца года – Генштаб ВС Беларуси

Проект Военной доктрины Союзного государства Беларуси и России планируется утвердить до конца 2018 года.

"Считаем срок утверждения Военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", - сказал начальник 2-го отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павел Примак в ходе заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью в пятницу в Минске.

Представителя Генштаба ВС Беларуси цитирует агентство БелТА .

П.Примак добавил, что работа над документом ведется в плановом порядке.

В ходе заседания отмечалось, что проект доктрины будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Союзного правительства в Бресте. В случае одобрения проект направят для утверждения в Высший государственный совет СГ.

Как сообщалось, Военная доктрина Союзного государства разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.