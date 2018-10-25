В Могилеве ищут свидетелей происшествия, в котором пострадала 10-летняя девочка

В Могилеве ищут очевидцев происшествия на Витебском проспекте. Предполагают, что вечером 25 октября неизвестный водитель на светофоре сбил 10-летнюю девочку, сообщили в ГАИ Могоблисполкома.

Школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному пешеходу на разрешающий сигнал светофора, когда в 17.00 ее, по словам ребенка, сбил неизвестный водитель и скрылся. В результате происшествия девочка получила закрытый перелом и ушибы.

Слова девочки и очевидцев произошедшего расходятся, поэтому ГАИ выясняет, что же все-таки произошло. Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить в дежурную часть ГАИ по телефонам (8 0222) 46−44−44; 48−44−44 (круглосуточно), либо по телефону (8 0222) 48−50−27 (с 09.00 до 18.00).