Бюро Lumma Design прокачало мотор кроссовера Audi SQ5

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design уже не в первый раз берется за доработку автомобилей Audi. В этот раз внимание специалистов фирмы привлек кроссовер Q5, причем в «разогретом» исполнении SQ5.





Пакет внешних доработок для SUV включает модернизированные бамперы, расширители колесных арок, передний сплиттер, боковые накладки и элемент диффузора сзади с прямоугольными выхлопными патрубками. Кроме того, в экстерьере появились черные акценты, а сам автомобиль прижался ближе к земле благодаря заниженной подвеске (на 35 мм спереди и 30 мм сзади). Что касается интерьера «паркетника», то его в Lumma Design оставили фактически нетронутым.





Стандартный трехлитровый V6 под капотом SQ5 немецким тюнерам показался слабоватым, поэтому они увеличили мощность с 354 до 404 лошадиных сил, а крутящий момент с 500 Нм до 610 Нм. В ателье уверяют, что ограничились «перепрошивкой» блока управления двигателем и установкой новой выпускной системы.





Динамических характеристик «прокачанного» SQ5 в Lumma Design не раскрывают, но наверняка они окажутся лучше показателей стокового «паркетника», способного набрать первую «сотню» за 5,4 секунды.