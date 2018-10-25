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За кражу информации – уголовная ответственность

26.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТАУЦИИ. За период с 15 по 21 октября на территории  района произошел один пожар, сообщил начальник Октябрьского РОЧС Руслан Кастюкевич. В связи с неправильной эксплуатацией отопительной печи в агрогородке Ломовичи загорелась баня. Пострадавших нет. В Гомельской области зарегистрировано 20 пожаров и других чрезвычайных ситуаций, в республике – 105. С начала года в стране произошло 4816 пожаров, на которых погибли 397 человек.

СМОТРОВЫМИ КОМИССИЯМИ за анализируемый период обследовано 82 домовладения различных категорий граждан. Выявлено 2 факта, представляющих угрозу жизнедеятельности граждан. Всего с начала года проведены обследования 3824 домовладений. Из выявленных 142 нарушений хозяевами домовладений на настоящий момент устранено 115. 

ПРАВОПОРЯДОК. По информации временно исполняющего обязанности по должности начальника Октябрьского РОВД Сергея Воробьева,  с 15 по 21 октября в отдел поступило 40 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях, из них семейных скандалов – 1, хищений в сфере АПК – 1, фактов смерти – 5, попыток суицида – 1. Возбуждено 3 уголовных дела: хищение денег с банковской карточки, кража личного имущества, несанкционированный доступ к компьютерной информации. В ходе проверки последнего дела выяснено, что неизвестное лицо, используя неустановленное устройство передачи данных, подключенное к интернету, из корыстной заинтересованности осуществило несанкционированный доступ к зарегистрированной на имя одной из жительниц района учетной записи и незаконно завладело личными фотографиями.

 Зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Женщина-водитель совершила наезд на двух пешеходов, двигавшихся по проезжей части. Пострадавшие госпитализированы.

За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 10 жителей района, из них 9 неработающих.

За нарушение правил дорожного движения задержаны 66 человек: 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 3 – без водительских удостоверений, 2 – за превышение скорости.

АВТОТРАНСПОРТ. С отчетом о работе выступил начальник производственного участка г. п. Октябрьский филиала «Автобусный парк №5» Олег Котович. В частности, он сообщил, что подвижной состав участка состоит из 12 автобусов. В коллективе трудятся 24 человека, из них 12 водителей, 3 ремонтных рабочих, 3 контролера техсостояния транспортных средств, 3 работника автостанции. Производственный участок обслуживает маршрутную сеть, протяженностью 1183 километра и состоит из 3-х городских, 12 пригородных и 5 междугородных маршрутов. Социальные стандарты по пассажирским перевозкам производственный участок выполняет на 100%.

Елена СТАРИНОВИЧ.    

 
 
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  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТАУЦИИ. За период с 15 по 21 октября на территории  района произошел один пожар, сообщил начальник Октябрьского РОЧС Руслан Кастюкевич. В связи с...
 
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