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Военную доктрину Союзного государства могут утвердить до конца года

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Проект Военной доктрины Союзного государства, которая носит сугубо оборонительный характер, будет утвержден до конца текущего года. Об этом стало известно после завершившегося в пятницу в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает БЕЛТА.

Как отмечается, проект документа будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. Если он будет одобрен, его направят для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.

По словам начальника отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павла Примака, работа над проектом ведется в плановом порядке. Он подтвердил, что срок утверждения документа в текущем  году вполне реалистичен.

Напомним, военная доктрина СГ разрабатывается в соответствии с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом стало известно после завершившегося в пятницу в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и...
 
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