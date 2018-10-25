Военную доктрину Союзного государства могут утвердить до конца года

Проект Военной доктрины Союзного государства, которая носит сугубо оборонительный характер, будет утвержден до конца текущего года. Об этом стало известно после завершившегося в пятницу в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает БЕЛТА.

Как отмечается, проект документа будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. Если он будет одобрен, его направят для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.

По словам начальника отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павла Примака, работа над проектом ведется в плановом порядке. Он подтвердил, что срок утверждения документа в текущем году вполне реалистичен.

Напомним, военная доктрина СГ разрабатывается в соответствии с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.