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Военную доктрину Союзного государства могут утвердить до конца года
26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Проект Военной доктрины Союзного государства, которая носит сугубо оборонительный характер, будет утвержден до конца текущего года. Об этом стало известно после завершившегося в пятницу в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает
Как отмечается, проект документа будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. Если он будет одобрен, его направят для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.
По словам начальника отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павла Примака, работа над проектом ведется в плановом порядке. Он подтвердил, что срок утверждения документа в текущем году вполне реалистичен.
Напомним, военная доктрина СГ разрабатывается в соответствии с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.
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Об этом стало известно после завершившегося в пятницу в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и...
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