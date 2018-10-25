"Человек просто отстал от хоккея". Захаров продолжил пикировку с главой ФХБ Савиловым

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров на пресс-конференции после победы в матче чемпионата страны с жлобинским «Металлургом» (8:1) продолжил заочную словесную пикировку с председателем Федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым, сообщает «Прессбол» .



Михаил Захаров. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Критика со стороны главы ФХБ подстегивает «Юность» или, возможно, давит на команду?

— Да нет… Знаете, Когалев и Стась (эти воспитанники «Юности» забросили три шайбы на двоих в поединке «Авангард» — «Динамо-Минск» ) ответили человеку, который сказал , что за 15 лет мы не воспитали ни одного хоккеиста [уровня КХЛ]. Я больше, чем уверен, что ни один председатель федерации, какой бы хоккей ни был бы, как бы тяжело ни было, никогда не скажет, что у нас болото и что все плохо. Вы посмотрите на свой чемпионский сезон (обращаясь к представителям «Металлурга»). Сколько у вас тогда было воспитанников «Юности», помните?

— Больше половины команды — процентов восемьдесят.

— Восемьдесят? Вот вам и ответ: хоккеисты «Юности» сделали «Металлург» чемпионом. А критика… Я не несу ответственности за работу школы. Я главный тренер первой команды, а в школе есть свой директор. А так можно и у [главного тренера «Металлурга"] Гавриленка спросить: где твоя школа? У вас же директор школы кто-то другой, правильно? Надо тогда также спросить и с любого тренера КХЛ. Или у Горди [Дуайера]: а где игроки «Динамо»?

Сумасброд какой-то несется от человека. Может быть, здесь проблема в том, что он в «Металлурге» заканчивал, если я не ошибаюсь. Вроде бы в «Металлурге-2», нет? Восемь-девять лет без хоккея — человек просто отстал от хоккея. Все-таки в хоккее надо находиться постоянно. Когда ты там бизнесом занимаешься, а потом становишься председателем [ФХБ], это нелегко. Просто за девять лет он, наверное, не знал, сколько хоккеистов подготовила «Юность», — сказал Михаил Захаров.

Отметим, что 24 октября хоккейный клуб «Юность-Минск» выступил с заявлением, в котором ответил на критику председателя Федерации хоккея Геннадия Савилова, потребовал опровержения его слов, сказанных в интервью телеканалу «Беларусь-5» и даже пригрозил обращением в суд. В «Юности» утверждают, что слова Савилова порочат деловую репутацию СДЮШОР, руководства и тренерско-преподавательского состава школы.