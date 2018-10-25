|
"Человек просто отстал от хоккея". Захаров продолжил пикировку с главой ФХБ Савиловым
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров на пресс-конференции после победы в матче чемпионата страны с жлобинским «Металлургом» (8:1) продолжил заочную словесную пикировку с председателем Федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым, сообщает
—
— Да нет… Знаете, Когалев и Стась (эти воспитанники «Юности» забросили три шайбы на двоих в
— Больше половины команды — процентов восемьдесят.
— Восемьдесят? Вот вам и ответ: хоккеисты «Юности» сделали «Металлург» чемпионом. А критика… Я не несу ответственности за работу школы. Я главный тренер первой команды, а в школе есть свой директор. А так можно и у [главного тренера «Металлурга"] Гавриленка спросить: где твоя школа? У вас же директор школы кто-то другой, правильно? Надо тогда также спросить и с любого тренера КХЛ. Или у Горди [Дуайера]: а где игроки «Динамо»?
Сумасброд какой-то несется от человека. Может быть, здесь проблема в том, что он в «Металлурге» заканчивал, если я не ошибаюсь. Вроде бы в «Металлурге-2», нет? Восемь-девять лет без хоккея — человек просто отстал от хоккея. Все-таки в хоккее надо находиться постоянно. Когда ты там бизнесом занимаешься, а потом становишься председателем [ФХБ], это нелегко. Просто за девять лет он, наверное, не знал, сколько хоккеистов подготовила «Юность», — сказал Михаил Захаров.
Отметим, что 24 октября хоккейный клуб «Юность-Минск» выступил с заявлением, в котором ответил на критику председателя Федерации хоккея Геннадия Савилова, потребовал опровержения его слов, сказанных в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров продолжил заочную словесную пикировку с председателем Федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)