От новых лимитов на посылки до изменений в Трудовой кодекс. 6 обещаний властей, которые пока на бумаге

Власти обещают изменить Трудовой и Налоговый кодексы, пересмотреть схему уплаты взносов индивидуальными предпринимателями в ФСЗН. Из других обещаний — повысить лимиты на посылки из-за границы. FINANCE.TUT.BY составил топ обещаний властей, которые пока остаются на бумаге.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обещают переписать Трудовой кодекс

В Беларуси хотят внести изменения в Трудовой кодекс. Проект изменений будет рассматриваться депутатами во втором чтении. Среди возможных нововведений — ограничение материальной ответственности работников, узаконивание работы фрилансеров, предоставление для мужчин неоплачиваемого кратковременного отпуска при рождении ребенка до 14 дней и другие.

Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, хотят разрешить работать по совместительству полный рабочий день (смену). Такая возможность останется и за теми работниками, которые находятся в отпусках по инициативе нанимателя.

Нанимателям хотят разрешить временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

Сейчас временно переводить работников на другую работу можно в случае простоя и производственной необходимости. Эта возможность предусмотрена и в проекте изменений в ТК.

В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы.

Подготовили изменения в Налоговый кодекс

В Беларуси хотят внести изменения в Налоговый кодекс. Власти разместили на общественное обсуждение проект предлагаемых поправок в этот документ. К примеру, индивидуальным предпринимателям и физлицам хотят позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку, а дедлайн по подаче налоговой декларации могут перенести на 31 марта.

Со следующего года физлица, как планируется, смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации. Сейчас это можно сделать только в налоговой по месту жительства.

Разработаны также изменения и для тех, кто сдает в аренду или наем жилые и нежилые помещения, машино-места и уплачивает подоходный налог в фиксированных суммах. Для этих граждан хотят отменить необходимость представлять декларацию по подоходному налогу, если был превышен установленный размер годового дохода. Соответственно, будет исключена необходимость доплачивать налог.

Изменения для ИП: «Не работаешь — не платишь»

В Беларуси также планируются изменения для индивидуальных предпринимателей. Напомним, ранее ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени в добровольном порядке, а не в обязательном. Эту инициативу поддержали как в Минтруда, так и в Минэкономики.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Нормативно-правовой акт еще не вступил в силу. Его рассмотрение уже на завершающей стадии. Тем не менее поспешу успокоить предпринимателей, которые волнуются, что сумма платежа повысится, — отметила в июле управляющая фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко. — Действующая норма, которой установлена минимальная сумма, подлежащая к уплате за периоды осуществления предпринимательской деятельности, сохранится. Равно как и категория индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право участвовать в системе государственного социального страхования в добровольном порядке.

ИП по особой схеме уплачивают взносы в ФСЗН. Минимальная сумма, которую предприниматели должны внести в фонд, составляет 35% от минимальной зарплаты — 29% на пенсионное страхование + 6% на социальное страхование. К примеру, за 2017 год — 1113 рублей (или по 92,75 рубля в месяц). Для расчета за прошлый год берется минимальная зарплата в 265 рублей (с 1 января этого года она выросла до 305 рублей). При этом при желании ИП, которые озадачены размером своей будущей пенсии, могут платить взносы больше 35% минималки. Сумму, с которой делать взносы, в таком случае они определяют самостоятельно в зависимости от своей выручки. Однако большинство ИП — около 95% — делают отчисления в ФСЗН по нижней планке.

Могут повысить лимиты на посылки из-за границы

В Беларуси могут повысить лимиты на посылки — с нынешних 22 евро в месяц до 200 долларов. Об этом ранее сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.

Напомним, ранее в ЕАЭС пересмотрели лимиты на международные почтовые отправления. Так, до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 1500 евро и по весу до 50 килограммов.

С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.

Если человек будет везти чего-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.

Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Хотят возвращать деньги за подгузники для умерших инвалидов

В Минтруда ранее анонсировали , что намерены решить один из проблемных вопросов — выплачивать деньги за подгузники для умерших инвалидов. Напомним, сейчас в случае смерти инвалида его родственникам не выплачиваются потраченные на подгузники средства. Пока вопрос не был решен.

— Вызывает озабоченность динамика численности получателей пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Несопоставимое с ростом численности граждан, которые имеют право на его получение. В связи с этим мы поставили перед собой задачу в текущем году совместно с Министерством здравоохранения проанализировать адресность предоставления данного пособия. Кроме того, дополнительно будет отработан поднимаемый в обращениях граждан вопрос о выплате данного пособия семьям, осуществляющим уход за инвалидом в случае его смерти, — отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Хотят повысить минималку. Сейчас уступаем почти всем соседям

Власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике (если считать от августовских средних заработков, то сумма получается около 329 рублей). Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Эти планы перенеслись на 2019−2020 годы. Это прописано в программе действий правительства до 2020 года.

Минимальную зарплату хотят сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.

Ранее в правительстве заявляли , что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).