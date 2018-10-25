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В Беларуси вводится лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС
26.10.2018 14:20 — Разное | Ежедневник
фото: lotos.perm.ru
Соответствующее постановление принял Совет Министров. Лицензирование экспорта будет действовать в течение полугода.
Временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза вводится постановление правительства N 766 от 24 октября, сообщили в пресс-службе Совмина.Разовые лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".
Заявление о выдаче лицензии согласовывается концерном при наличии заключенного между ним, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.
МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и предложить применение другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.
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Соответствующее постановление принял Совет Министров. Лицензирование экспорта будет действовать в течение полугода.
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