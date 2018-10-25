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Соответствующее постановление принял Совет Министров. Лицензирование экспорта будет действовать в течение полугода.

Временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза вводится постановление правительства N 766 от 24 октября, сообщили в пресс-службе Совмина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси вводится лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС Соответствующее постановление принял Совет Министров. Лицензирование экспорта будет действовать в течение полугода.

Разовые лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".Заявление о выдаче лицензии согласовывается концерном при наличии заключенного между ним, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и предложить применение другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.