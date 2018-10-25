|
Борьба с весом
26.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Смотрите наш большой фоторепортаж с финальных соревнований Республиканской универсиады по пауэрлифтингу, которые прошли накануне в БГСХА.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите наш большой фоторепортаж с финальных соревнований Республиканской универсиады по пауэрлифтингу, которые прошли накануне в БГСХА. Фото Михаила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)