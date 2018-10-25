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"Это просто нечестная конкуренция". Гродненские таксисты жалуются на новый сервис вызова машин

26.10.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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На гродненском рынке такси неспокойно. В мае в областном центре появился российский сервис заказа автомобилей «Максим». Нового игрока местные перевозчики приняли в штыки. Мол, и работает сервис «нелегально», и клиентов своими низкими расценками «переманивает». «Максим» от нападок отбивается и утверждает, что все законно. Чтобы разобраться в ситуации, гродненские таксисты инициировали общую встречу с конкурентом, а также с транспортной инспекцией, налоговиками и ГАИ.


Собрание получилось эмоциональным и очень напряженным. Казалось, в какой-то момент водители просто не смогут сдержать свои эмоции. В актовом зале грузового автопарка № 1 время от времени становилось по-настоящему жарко.

Под град вопросов в первую очередь попали налоговики, представители транспортной инспекции и белорусские партнеры сервиса «Максим», которые попытались объяснить присутствующим, как работает оператор.

В Гродно зарегистрировано 17 диспетчерских и и 36 служб такси. Недавно на рынок пришли российский сервис заказа автотранспорта «Максим» и «Яндекс.Такси». Они работают только через мобильное приложение.

По документам — не такси, по факту — перевозчик

По документам, новый перевозчик такси не является. Компания предлагает клиентам установить на свои телефоны приложение, через которое можно заказать автомобиль с водителем. При этом поездка клиенту выйдет дешевле, чем в «обычных» такси.

Например, среднерыночная стоимость поездки на такси по Гродно — от 2,5 рублей (до четырех километров), а если воспользоваться услугами «Максима», то такое же расстояние можно проехать за сумму от одного рубля.

При этом у компании нет своего автопарка и техслужбы, есть только водители, которые установили себе на телефоны соответствующее приложение и возят клиентов на личных машинах.

Гродненские таксисты возмущаются: до последнего времени на автомобилях данной службы не было даже опознавательных знаков, а водители не пользуются ни таксометром, ни кассовым аппаратом — в отличие от легальных перевозчиков.

Представители сервиса на собрании попытались рассказать, как работает их система.


 — Поймите, мы не такси. Работаем через приложение. Просто сводим покупателя и продавца конкретной услуги. Мы работаем как информационная система, а водитель выполняет заказ. При этом у него есть все необходимые документы. В чем нарушение закона? — спрашивает представитель сервиса «Максим» в Гродно.

Молодой человек на вопрос, какова его должность в сервисе, отвечает, что он «просто Илья», и объясняет, что в Беларуси информационная система «Максим» работает официально: в Могилеве зарегистрировано юридическое лицо, которое и является партнером в нашей стране российского сервиса.

Официальных комментариев по поводу деятельности информационного сервиса молодой человек не дает — предлагает TUT.BY поговорить с представителем главного офиса, который находится в российском Кирове.

 — Хочется обратить еще раз внимание на то, что «Максим» — не таксопарк, у нас нет своего парка автомобилей. Это информационный сервис, с которым сотрудничают независимые перевозчики — как индивидуальные предприниматели, так и таксопарки. Они получают доступ к заказам от пассажиров и выполняют их. Сервис зарегистрирован и работает согласно законам Республики Беларусь, платит налоги в местный бюджет. Недавно он начал работать в Гродно и сейчас активно привлекает перевозчиков. Сейчас с сервисом работает достаточное количество партнеров, чтобы обеспечить среднее время ожидания автомобиля в течение 7 минут. По мере привлечения партнеров мы рассчитываем сократить этот показатель. Помимо Гродно, «Максим» работает в Барановичах, Бресте, Витебске, Могилеве. В будущем планируем оказывать услуги и в других городах страны, — рассказала нам специалист по связям с общественностью сервиса «Максим» Мария Пухова.

Сервис заказа автотранспорта «Максим» работает в 11 странах и более, чем в 300 городах. Он был основан в 2003 году Максимом Белоноговым как такси «Шадринск» в городе Шадринск Курганской области.

В нескольких регионах России деятельность службы была запрещена судом по искам прокуратур. Суд запретил работу сервиса в Благовещенске, Карачаево-Черкессии, Татарстане и Вологде. Против «Максима» выступили в Рязанской области и Алтайском крае, сообщает РБК.

В октябре 2016 года года суд в Иркутске запретил «Максиму» нанимать водителей без разрешения на перевозки. Сотрудники прокуратуры выяснили, что ООО «Максим-Иркутск» не гарантирует безопасность перевозки и исполнимость заказа, что противоречит Закону РФ «О защите прав потребителей» на получение необходимой и достоверной информации о транспортных услугах, пишет портал сиб.фм. Компания не согласилась с таким решением.

«У нас машины, взятые в лизинг, у них — старые автомобили»

Гродненские таксисты долго объясняют транспортной инспекции, почему они против прихода на местный рынок российской службы.

— Это просто нечестная конкуренция. На вызовы часто приезжают старые машины. Есть ли у них техосмотры? У нас же новые автомобили, взятые в лизинг, мы оплачиваем страхование пассажиров, а это достаточно большие суммы, — мужчины перечисляют все преимущества традиционного такси.

Представители «Максим» уверяют: к техническим характеристикам машин все-таки требования и у них предъявляются, и нареканий со стороны гродненских пассажиров пока не было.

 — Как не было? У вас же нет ответственности перед клиентами. Можно просто не приехать на заказ, например. И никто это не контролирует. А если мы не приезжаем, то транспортная инспекция может провести разбирательство и наказать такого водителя.

По словам представителя сервиса «Максим», сейчас с их приложением в городе работает около ста машин. При этом партнеры компании должны соблюдать все требования, которые предусмотрены для таксоперевозчиков в РБ: машина — пройти техосмотр, водитель — медосмотр. К внешнему виду автомобиля тоже есть определенные требования.

К концу встречи и гродненские таксисты, и представители сервиса «Максим» остались при своем мнении. Шоферы уверены, что российская компания не дает им работать, а представители «Максим» говорят о здоровой конкуренции.

Проконтролировать каждого отдельного водителя невозможно — а контролировать должны

К налоговой инспекции у водителей вопросы были по поводу Постановления Совета Министров № 636 «О внесении изменений и дополнений в правила автомобильных перевозок», которое было принято в конце августа этого года и вступило в силу 11 сентября. Так, согласно документу, диспетчеры такси должны предоставлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси.


Это значит, что сейчас диспетчерские службы должны каждый вызов такси, который они получают, отдельно фиксировать и отчитываться в налоговой инспекции. Но такую же информацию в налоговые органы сообщают непосредственно и сами таксисты.
Гродненские диспетчеры возмутились.

— Зачем нужно подобное дублирование? При этом у нас нет такой программы, в которую заносились бы заказы для каждой отдельной фирмы такси, которые мы обслуживаем.

Представители ИМНС по Гродненской области парировали: мол, это ваши обязанности, и вы сами должны фиксировать кому и сколько отдали заказов. Диспетчеры попытались объяснить, что проконтролировать каждого отдельного водителя невозможно. Сейчас все таксисты работают через специальное приложение, в котором отмечается время входа и выхода из системы.


 — Но проблема в том, что человек может отлучаться, выходить из системы несколько раз за смену, сниматься со смены, выходить в туалет, за кофе. Да, мало ли что. И на одном позывном может работать несколько водителей. А некоторые службы такси платят просто абонемент на обслуживание нашей диспетчерской службой. В то же время мы не фиксируем отдельно заказы для одной конкретной фирмы, а отдельно — для другой. Они все идут одним списком. Физически это все невозможно разграничить. Как это все учитывать в отчетных документах? — спрашивает одна из присутствующих представителей диспетчерской службы.

Ответа у налоговой нет.

По словам налоговиков, по данным на 25 октября нужную отчетность сдали всего две гродненские фирмы. Однако позже уточняют: данные диспетчерские службы являются подразделением отдельных перевозчиков и работают только в паре с ними, а не принимают заказы от всех.


Были претензии у таксистов и по поводу работы «чернофлажников».

 — У нас вообще какая-то патовая ситуация, — говорит один из водителей, — нелегалы просто перекрывают нам кислород. Однако бороться с ними никто особо не спешит. Вы посмотрите — они весь город заполонили. В выходные к ночным клубам не подъехать — все заказы их. А мы работаем легально, но особого заработка не имеем.

По данным налоговой инспекции, за последнее время в городе были оштрафованы восемь нелегальных шоферов, у одного был даже конфискован автомобиль.

Еще какое-то время гродненские таксисты обсуждали наболевшее, но к каким-то определенным выводам не пришли. Что делать в условиях стремительно меняющегося рынка, водители пока не смогли понять.

Так и разъехались.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На гродненском рынке такси неспокойно. Летом в областном центре появился российский сервис заказа автотранспорта "Максим". Нового игрока шоферы приняли в штыки....
 
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