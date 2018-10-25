«Дом кино» рассказал о новых проектах, которые стартуют на площадке кинотеатра в ноябре и декабре. Делимся подробностями.





Будучи одним из самых крупных кинотеатров Минска, «Дом кино» в последнее время не пользуется особой популярностью среди минчан. Поэтому кинотеатр ожидаемо объявляет серию киноактивностей, которые, скорее всего, будут интересны тем, кто хоть сколько-нибудь следит за современным белорусским (и не только) кино.

22 ноября стартует очередная программа проекта «Незалежны позірк», включающая в себя специальные показы лучших киноработ, созданных независимыми белорусскими студиями. Это совместный проект с Центром визуальных и исполнительских искусств «АРТКорпорейшн». Вместе с «АРТКорпорейшн» также планируется цикл «Кинопонедельники в „Доме кино“», в рамках которого покажут самые яркие фестивальные картины современности: фильмы «Великая красота», «Молодость», «Патерсон», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Мой король», «Это всего лишь конец света», «Унижение» и другие.

В планах — серия кинособытий Widescreen Events by Jools N' Leo. В сезоне 2019−2020 годов запланированы ограниченные показы нового игрового и документального кино, анимации, музыкальных и развлекательных программ. Обещают показать несколько восстановленных, ранее недоступных широкой публике экзотичных фильмов. Среди новых форматов, которые разнообразят репертуар кинотеатра, — киноконцерты, кинопрослушивания, жанровые кинофестивали и ретроспективы. Начнется Widescreen Events с премьеры документального фильма о зарождении танцевальной культуры России в начале 90-х — «Эпоха танцев»: единственный показ фильма запланирован на 5 декабря.





С 14 декабря, накануне Дня белорусского кино, в «Доме кино» будет представлена программа короткометражных фильмов молодых режиссеров, студентов и выпускников Белорусской академии искусств под названием «Наш КиноАрт».

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