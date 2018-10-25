|
В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который что-то выкопал у столба
Новости Беларуси. В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который вёз наркотики.
По
Инспекторы сообщили о подозрениях таксиста оперативникам и до их прибытия удерживали пассажира. Прибывшие правоохранители провели обыск и обнаружили у парня свёрток с порошком массой примерно 0,6 граммов. Вещество было отправлено на исследование.
Экспертиза показала, что в порошке есть психотроп «Альфа-PVP».
В отношении ранее судимого 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.
Осенью 2018 года в Минске милиционеры прибыли на вызов об изнасиловании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске таксист сообщил правоохранителям о пассажире, который вёз наркотики. По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель такси сказал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)