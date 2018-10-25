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«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

26.10.2018 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. Печальная новость утром 26 октября пришла из Москвы: не стало Николая Караченцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался накануне своего 74-летия. В последние годы известный актер тяжело болел.

В фильмографии актера десятки запоминающихся ролей. На протяжении почти 40 лет он работал в московском «Ленкоме».

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Это его последняя осень. Он больше оптимистично не подмигнет, разве что со старых лент на экране, и не расплывется своей теплой щербатой улыбкой. До своего 74-го дня рождения Николай Караченцов не дожил день. Год назад актеру поставили диагноз «рак легкого». А 26 октября в 9 утра в реанимации московской клиники его сердце навсегда замерло.

Судьба его несколько раз в жизни отвоевывала у смерти. 12 лет назад актер попал в страшную автокатастрофу. 26 дней в коме, неутешительные прогнозы…

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Но жизнелюбивый Николай Караченцов выкарабкался. И снова стал появляться на светских раутах. В октябре 2013 года он был в Беларуси. Снимали «Белые Росы. Возвращение», где народный артист сыграл в небольшом эпизоде.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

После аварии он так до конца и не восстановился. Проблемы с речью, потому роль была практически без слов. Но не сыграть он не мог! А как по-другому? Советский хит – первые «Росы» – просто отождествляется с Караченцовым.

Лучшие роли великого актера смотрите здесь.

Его кредо – искренность и абсолютная самоотдача. Актерский диапазон – от буффонады до трагедии. Он всю жизнь был творчески предан лишь одному театру «Ленком». В кино им было сыграно более 100 ролей. Актер был задействован на нескольких картинах в год десятилетиями.

Впечатляющая фильмография всенародного артиста поредела лишь тогда, когда здоровье дало сбой. Но зрители в своих ассоциациях его по-прежнему рисуют в своих воспоминаниях чувственным графом Резановым из рок-оперы «Юнона и Авось», которая гастролями прошумела по всему миру.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Советский музыкальный фильм «Приключения Электроника» – фантастика, впечатлившая миллионы уже взрослых детей. Здесь Караченцов лихо сыграл злодея Урри, причем трюки выполнял сам, не доверяя каскадерам.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Ковбой из кинокартины «Человек с бульвара Капуцинов», маркиз Рикардо из «Собаки на сене», альфонс Валентин из «Дамы приглашают кавалеров», культовый персонаж император Петр I в «Тайнах дворцовых переворотов» – всегда разный, юморной, серьезный, страстный, драйвовый, эксцентричный, романтичный…

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Неподражаемая и фирменная хрипотца, бас-баритон Караченцова придавал любой картине особое проникновенное звучание. Таким этот голос останется в памяти любителей хорошего кино.

Прощание с народным артистом РСФСР пройдет в «Ленкоме» (читать далее). 

 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Печальная новость утром 26 октября пришла из Москвы: не стало Николая Караченцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался...
 
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