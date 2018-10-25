В Городокском районе в дорожной аварии погиб 18-летний велосипедист

Как стало известно, трагедия произошла утром 24 октября в деревне Лесогорская Городокского района. По автодороге двигался легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 61-летнего мужчины.

В это же время по проезжей части в попутном направлении двигался 18-летний велосипедист. По неизвестным пока причинам, водитель легковушки совершил наезд на молодого человека. Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, от полученных травм велосипедист скончался на месте аварии.

В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи выясняют все обстоятельства аварии.

Сейчас правоохранители ищут возможных очевидцев ДТП. Назначен ряд экспертиз. Оксана Лазько обратила внимание, что в момент аварии водитель легковушки был трезвым.