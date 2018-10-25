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В Зацени возле Дроздов хотят строить детский сад и магазины

26.10.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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Администрация Центрального района анонсировала общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования жилой усадебной застройки деревни Зацень». Если проект будет одобрен, в деревне построят детский сад и еще несколько общественных объектов.


Изменения коснутся лишь той части деревни Зацень, которая находится внутри МКАД. Место это считается престижным из-за близости к Дроздам. Впрочем, это видно и по самой застройке, где встречаются особняки с собственными теннисными кортами.

ПДП Зацени разрабатывало УП «Минскградо». Архитекторы предложили разбавить коттеджную застройку деревни объектами социально-бытового назначения. Например, в границах улиц Минской и Проектируемой № 2 между насосной станцией и водозабором «Новинки» может появиться объект торгово-бытового назначения с помещениями общественного питания (в детальном плане объект № 7).


Изображение: centr.minsk.gov.by

План в полном размере ТУТ.

На пересечении улиц Миколаевская и Проектируемая № 1 обозначены две площадки под строительство объектов торгово-бытового назначения (в детальном плане № 1 и № 2).

В границах улицы Столичной и проезда Столичный запланирован детский сад на 190 мест с начальными классами школы.

Вдоль МКАД построят двухквартирные блокированные дома, которые были запроектированы раньше.


Лесопарковую зону, расположенную в границах улицы Гольшанской, переулков Солнечный и Гольшанский, предлагают сделать лесопарком районного значения.

Презентация проекта состоится 29 октября в 18.10 в здании администрации Центрального района по адресу: ул. Мельникайте, 6. Общественное обсуждение ПДП пройдет с 26 октября по 19 ноября 2018 года.

Замечания и (или) предложения по общественному обсуждению принимаются администрацией с 26.10.2018 по 19.11.2018 с пометкой «общественное обсуждение» по почте: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; каб. 404; по электронной почте: cen.stroi@minsk.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Началось общественное обсуждение проекта по деревне Зацень.
 
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