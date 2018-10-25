«Сбросить жир», «разбогатеть», «перестать влюбляться в плохих» — какой бы вдохновляющей ни была ваша цель, определенный день (понедельник или вторник) недели не сделает ее ближе, пишет «Здоровье Mail.ru» .



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— Само слово «похудеть» — это уже неправильно поставленная цель. Ведь похудение — это не результат, а процесс, который может длиться бесконечно, — разъясняет тонкости восприятия врач-диетолог Лидия Ионова. — Многие посвящают процессу всю жизнь, то набирая вес, то сбрасывая его. А все потому, что вечный бой позволяет отвлечься от более серьезных проблем, решать которые и страшнее, и труднее. Чтобы добиться цели, нужно как можно конкретнее описать результат, который вы хотите получить. Например, можно применить критерии эффективного менеджмента SMART.

Результат должен быть:

Specific — конкретным

Measurable — измеримым

Achievable — достижимым

Resourced — обеспеченным ресурсами

Time-bound — определен во времени

Пример правильно сформулированной цели: весить 60 кг, иметь 48-й размер одежды, окружность талии 75 см к 18 марта 2019 года. Можно подобрать и другую методику целеполагания, которая вам больше понравится, но главное не забывать о конкретике.