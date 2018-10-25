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Доллар на полуторагодовых максимумах. Валютный прогноз эксперта

26.10.2018 15:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Доллар на полуторагодовых максимумах. Валютный прогноз эксперта
pixabay.com

Доллар на полуторагодовых максимумах. Валютный прогноз экспертаЖанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

Для укрепления американской валюты есть фундаментальные предпосылки. ФРС США сегодня – один из немногих центробанков развитых стран, осуществляющих повышение процентных ставок. Цикл повышений продолжается с конца 2015 года, и только в этом году ФРС повысила ключевую ставку уже трижды с 1,5 до 2,25%. При этом ожидается, что в декабре произойдет еще одно, четвертое повышение. Изначально официальный прогноз ФРС предполагал три повышения ставки в этом году, и тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, оказывает доллару поддержку уже несколько месяцев.

Кроме того, американское казначейство продолжает изымать с рынка ликвидность, «влитую» в систему еще во времена количественного смягчения экономики после финансового кризиса 2008-2009 гг. Этот фактор тоже способствует укреплению американской валюты.

Евро при этом переживает не лучшие времена, во многом из-за мягкой риторики ЕЦБ. По итогам вчерашнего заседания глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что повышение процентных ставок произойдет не раньше лета 2019 года – при том, что ожидания этого повышения среди инвесторов были очень сильны еще в прошлом году, вследствие чего евро заметно укреплялся. Кроме того, в последнее время на евро давит бюджетный кризис в Италии.

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Фундаментально доллар уже несколько лет сильнее евро, однако для американской валюты существует ряд рисков, которые не позволяют с уверенностью делать позитивные прогнозы относительно судьбы доллара. 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, по итогам которых республиканцы могут сохранить контроль над Конгрессом либо потерять его. Во втором случае новая лидирующая партия может начать игру против Трампа, а политическая неопределенность, в свою очередь, негативно повлияет на доллар.

Кроме того, сам Трамп является сторонником слабой национальной валюты, что, впрочем, неудивительно в условиях масштабных торговых войн, им же и развернутых. Трамп активно критикует политику ФРС США, и трудно предположить, ограничится он «негативными отзывами» в своем Твиттере либо перейдет к реальным действиям. Это обстоятельство тоже работает против доллара.

С учетом всех факторов, перспективы доллара США выглядят туманными – и будут выглядеть такими как минимум до тех пор, пока не станут известными итоги промежуточных выборов. Кроме того, нужно помнить, что чем ближе будет повышение процентных ставок ЕЦБ – тем более уверенно будет себя чувствовать евро.

 

 

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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