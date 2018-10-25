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Александр Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива

26.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко. 

Глава государства отметил, что мероприятия первого дня форума накануне прошли хорошо. "Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси", - сказал Президент.

По его словам, следующий форум пройдет на территории Украины. "И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Петра Порошенко в Гомеле. "Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", - отметил глава государства.

Президент привел данные, что всего из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек, некоторые уже возвращаются обратно. "Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель - это хороший, теплый город для украинцев", - добавил он. 

Петр Порошенко: между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие 

Между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия", - отметил Петр Порошенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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