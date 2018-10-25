Александр Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива

Глава государства отметил, что мероприятия первого дня форума накануне прошли хорошо. "Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси", - сказал Президент.

По его словам, следующий форум пройдет на территории Украины. "И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Петра Порошенко в Гомеле. "Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", - отметил глава государства.

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия", - отметил Петр Порошенко.