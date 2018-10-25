Станюта и Скардино прошлись по подиуму в одежде от Домрачевой. Фото

Олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попробовала себя в роли модельера − вчера, 25 октября, она представила собственную линейку одежды. В качестве моделей пригласили многих известных спортсменов − Надежда Скардино, Мелитина Станюта, Сергей Далидович. Получилось эффектно и красиво.

Модный показ прошёл в рамках Brands Fashion Show. Секция Домрачевой называлась Sport Fashion Show by Darya Domracheva. Среди зрителей были премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший председатель наблюдательного совета хоккейного минского «Динамо» Юрий Бородич, пишет TUT.by.

В конце июня Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас она и её муж, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, который тоже недавно завершил карьеру, воспитывают двухлетнюю дочь Ксению, а в декабре они выступят в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.