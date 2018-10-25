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МВД, КГБ и МЧС. На что потратят бюджет страны в 2019 году
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МВД, КГБ, МЧС, пограничники
На МВД потратят около 402 миллионов долларов. В этом году − 373 миллиона. КГБ получит 90 миллионов долларов по сравнению с 75 миллионами в этом году. Спасателям дадут 112 миллионов долларов, что всего на четыре миллиона больше, чем в этом году. Затраты бюджета на пограничников вырастут на семь миллионов долларов − до ста миллионов.
По сотне миллионов долларов дадут структурам пограничной службы, уголовно-исполнительной системы, органам госбезопасности и структурам МЧС.
В нацоборону и Вооружённые силы вложат 567 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем в этом году.
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