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Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги
26.10.2018 — Разное | Свислочская газета
С 1 октября этого года Беларусбанк установил комиссионный сбор в размере 1 рубля за каждую услугу при оплате наличными деньгами в кассе. Люди обеспокоились, что пожилые люди, которые предпочитают платить наличными и при этом пользуются многими социальными услугами, будут нести дополнительные расходы.
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Минтруда и соцзащиты обратилось в ОАО "АСБ Беларусбанк" с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за отдельные социальные услуги, сказал...
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