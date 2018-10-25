Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги



Минтруда и соцзащиты обратилось в ОАО "АСБ Беларусбанк" с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за отдельные социальные услуги, сказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, пишет БЕЛТА .

С 1 октября этого года Беларусбанк установил комиссионный сбор в размере 1 рубля за каждую услугу при оплате наличными деньгами в кассе. Люди обеспокоились, что пожилые люди, которые предпочитают платить наличными и при этом пользуются многими социальными услугами, будут нести дополнительные расходы.



По словам Александра Румака, для решения этой проблемы Минтруда и соцзащиты отправило письмо в ОАО "АСБ Беларусбанк" с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уплаты комиссии за прием платежей за оказание социальных услуг для зачисления в территориальные центры социального обслуживания населения.



Комиссия в размере одного рубля берется за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. В то же время есть несколько исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, отправить деньги в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.